"Trump laat Iran-akkoord voorlopig nog intact"

Bron: ANP 0 Photo News De Amerikaanse president Donald Trump laat het internationale akkoord over beteugeling van het Iraanse kernprogramma vooralsnog intact. In een toespraak die hij later vandaag houdt, zal hij volgens The New York Times wel verklaren dat hij het akkoord niet opnieuw zal certificeren, zoals hij formeel elke drie maanden moet doen. Daardoor moet het Congres een beslissing nemen over eventuele nieuwe sancties, die het akkoord alsnog kunnen ondermijnen.

Trump wil het Congres vragen drempels op te werpen die kunnen leiden tot nieuwe sancties als Iran die overschrijdt. Iran zou bijvoorbeeld te ver gaan als het land ballistische raketten blijft lanceren, weigert om de termijn van de beperking van de productie van kernbrandstof te verlengen of als Amerikaanse inlichtingendiensten constateren dat Teheran binnen een jaar een kernwapen kan maken.



Het Witte Huis gaf al een mededeling vrij nog voor de toespraak, die vanavond rond 18.45 uur onze tijd wordt gehouden. Het nucleaire akkoord met Iran moet heel streng worden nageleefd, stelt de Amerikaanse regering daarin.



De internationale atoomwaakhond IAEA moet uitputtend van zijn recht gebruik maken de Iraanse nucleaire installaties te inspecteren, aldus het document. Dat is geen breuk met het internationale nucleaire akkoord met Iran uit 2015.



Het Iran-akkoord, waarin Teheran zegt het atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van sancties, werd in 2015 gesloten na jarenlange onderhandelingen met de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland, China en de Europese Unie.

Berlijn: blijven werken aan eenheid over Iran

De Duitse regering heeft ondertussen gezworen te blijven werken aan eensgezindheid over het Iran-akkoord, ook als Trump verklaart dat hij dat niet opnieuw zal certificeren. "We hebben er groot belang bij om de internationale eensgezindheid te behouden. Als een belangrijk land als de Verenigde Staten tot een andere conclusie komt, zoals het geval lijkt te zijn, zullen we nog harder werken met de andere partners om deze cohesie te behouden", zei een regeringswoordvoerder.

Peking: "Respecteer het verdrag"

Ook China heeft de Verenigde Staten opgeroepen zich te houden aan het nucleair akkoord. "Wij zijn van mening dat het akkoord belangrijk is voor de internationale regeling van nucleaire non-proliferatie en de vrede en stabiliteit in de regio", verklaarde woordvoerster Hua Chunying van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Topdiplomaat Yang Jiechi had hierover gisterenavond een telefonisch onderhoud met zijn collega Rex Tillerson van het State Department.