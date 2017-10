"Tot mijn zestiende nooit één compliment gekregen" FINALISTE VANILLE SEURS (18) VERLOOR IN ÉÉN JAAR TIJD 20 KILO STIJN VAN HOVE IN SHARM-EL-SHEIKH

Bron: HLN 0 Jan Aelberts "Tot mijn zestiende kreeg ik nooit een compliment van een man. Toen heb ik mijn leven drastisch omgegooid." Ze moet zowat de meest opmerkelijke kandidate van deze lichting finalistes zijn: mooie Vanille uit Limburg. In amper één jaar tijd verloor ze liefst 20 kilo. "Wanneer ik nu foto's terugzie, vraag ik me af hoe ik het ooit zover heb laten komen."

Ze is bloedmooi, maar wie met haar praat, merkt het meteen. Vanille gaat gehuld onder een frêle onzekerheid. Een gekwetste ziel. "Ik vind het jammer dat iedereen dat ziet, maar ik kan het niet ontkennen", klinkt het stil. "Die onzekerheid dateert van vroeger, van de tijd dat ik nog flink zwaarder was. Dat was moeilijk. Want tot mijn zestiende kreeg ik nooit eens een complimentje. Terwijl ik daar, net als ieder meisje, zo hard naar hunkerde. Dat was ook de reden voor mijn drastische gewichtsverlies."





Babyvet

Wie haar ziet, vindt die inspanning wellicht overdreven. En de twijfels onterecht. "Dat zegt mijn vriendje ook", lacht ze op vakantie met de dertig finalistes onder de Egyptische zon. "We zijn al twee jaar samen en hij zegt altijd dat hij mij nooit dik heeft gevonden. Maar toch. Ik krijg het niet uit mijn hoofd. Wist je dat mijn dijen vroeger tegen elkaar kwamen wanneer ik wandelde? Dat was geen kwestie van babyvet. Ik vond dat echt niet langer kunnen. Zelfs nu vind ik mezelf niet strak genoeg, maar ik ben intussen wel blij met hoe ik eruitzie."





Dus is ze nu uitermate streng voor zichzelf. Met veel sessies in het fitnesscentrum en gezonde voeding. "Het is geen dagelijks gevecht. Zo zou ik het niet noemen. Maar er is wel discipline voor nodig. Ik moet hard zijn voor mezelf. Als mijn mama bijvoorbeeld om frietjes gaat, was ik vroeger de eerste om toe te tasten. Nu eet ik niet meer mee. Het kost allemaal veel moeite. Maar ik wil zo doodgraag het kroontje winnen dat geen inspanning me te veel is."





3 opvallende beroepen

Olivia Simmons (19) balsemt overledenen

Toen haar oma en opa stierven, wist ze het zeker. Het respect en de liefde waarmee zij uit onze wereld werden geleid, wilde ze ook anderen schenken. En dus studeert Olivia thanatopraxie. Zij wil ervoor zorgen dat iedereen mooi afscheid kan nemen van opgebaarde dierbaren. "Een vreemde keuze, ik weet het. Maar voor mij voelt het juist aan. Ik ben er intussen aan gewend dode lichamen aan te raken. Het is een mooi beroep."





Caroline Delforge (19) is "een foorwijf"

Ze lacht wanneer ze het zegt, maar ze meent het wel: "Ik ben een foorwijf." Wie op Vlaamse kermissen aan smoutebollen denkt, denkt Delforge. De aantrekkelijke blondine is daarvan derde generatie. Groot geworden in een internaat en in de trailer van haar ouders. Drietalig, en gezegend met een slanke lijn die geen lekkernijen doet vermoeden. "Ik doe die job doodgraag. Maar het allermooiste is dat ik overal in Vlaanderen het gevoel heb thuis te komen."





Angeline Flor Pua (22) wil piloot worden

Angeline heeft het niet breed thuis, maar is gezegend met tonnen karakter. Ze studeert volgend jaar af als pilote en nam daarvoor flink wat risico's. "Ik heb bij aanvang van mijn studies 100.000 euro moeten lenen. Zoveel kost de opleiding in de burgerluchtvaart. Ik heb altijd alle steun genoten van mijn ouders, maar dat geld konden ze me niet geven. Dus moet ik het nu waarmaken. Ik moet dit voltooien, dus doe ik er alles voor."





