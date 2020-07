“Tijd dat Beke zijn conclusies trekt” Oppositie reageert op onthutsend rapport over crisis in woonzorgcentra Jeroen Bossaert Isolde Van den Eynde

03 juli 2020

12u56 6 De oppositie reageert hard op het ijzingwekkende rapport van de Vlaamse Ombudsdienst over de coronacrisis in de woonzorgcentra. “Er zijn in onze rusthuizen veel mensen fysiek en mentaal gebroken door gebrek aan voorbereiding”, klinkt het. “Beke draagt de verantwoordelijkheid.”

De Vlaamse parlementsleden Hannes Anaf (Sp.a) en Lise Vandecasteele (PVDA) hebben het rapport van 32 bladzijden doorgenomen en zijn naar eigen zeggen zwaar onder de indruk. “Ondervoeding. Dagenlang vastgebonden zijn in een rolstoel om anderen niet te kunnen besmetten, en 3 maanden alleen vast zitten in een kamer van 20 vierkante meter. Het personeel en de directies hebben werkelijk alles in het werk gesteld om de crisis in woonzorgcentra te bestrijden”, zegt Anaf. “Het uitblijven van snelle ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid op niveau van beschermingsmateriaal en bijkomend personeel heeft echter tot deze horrorverhalen geleid.”

Beke verantwoordelijk

De PVDA vindt dat minister van welzijn Wouter Beke (CD&V) de verantwoordelijkheid draagt en moet bezinnen over zijn toekomst. “‘Wij stonden sámen in de frontlinie’, zei minister Beke vorige week nog in het parlement”, aldus Vandecasteele. ”Alleen deed hij dat voor 10.000 euro per maand van achter zijn computerscherm, terwijl de mensen in de zorg met gevaar voor eigen leven zonder wapens naar het front werden gestuurd. Minister Beke draagt mee een loodzware verantwoordelijkheid voor de acute onderbezetting in de woonzorgcentra na jaren van onderinvesteringen. In talloze verslagen en reportages werd afgelopen jaren al duidelijk hoe de situatie in de woonzorgcentra daardoor uit de hand liep. Het wordt tijd dat Beke zijn conclusies trekt.”

Nooit meer

Volgens Anaf van Sp.a is het overduidelijk dat er meer geïnvesteerd moet worden in de sector. “De Vlaamse regering moet dringend investeren in een blijvende voorraad aan beschermend materiaal en in voldoende personeel om te voorkomen dat bewoners nooit meer zo onmenselijk behandeld worden”, aldus Anaf. “Er zijn in onze rusthuizen veel mensen gestorven aan corona, maar er zijn ook mensen fysiek en mentaal gebroken geweest omdat Vlaanderen niet voorbereid was. Dit nooit meer.”

