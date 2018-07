't Plein op bezoek bij de slager 20 juli 2018

02u29 0

Onder het motto 'Proef ons vakmanschap' trekt lokaal dienstencentrum 't Plein van Baasrode vandaag naar de slagerij. De deelnemers verzamelen om 13 uur aan het dienstencentrum in de Kloosterstraat. Om 13.30 uur krijgen ze een rondleiding bij Slagerij Saerens, waar er kennisgemaakt wordt met de verschillende stappen om bijvoorbeeld gehakt te maken. Als afsluiter kan er geproefd worden van huisgemaakte producten. Deelnemen kost 2 euro. Meer info via 052/25.70.90, of ldc.plein@ocmw.dendermonde.be.





(DND)