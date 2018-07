"Stadscentrum mist identiteit" UNIZO BUNDELT PIJNPUNTEN NA RUIME BEVRAGING HANDELAARS NELE DOOMS

18 juli 2018

02u31 0 "Het centrum van Dendermonde heeft op dit moment geen eigen identiteit." Tot die conclusie komt Unizo, op basis van een ruime bevraging van lokale ondernemers. Er kwam ook een eisenbundel naar voor die heel wat pijnpunten aanstipt. Een overzicht.

Geen eigenheid

"Het centrum van Dendermonde heeft op dit ogenblik geen identiteit meer", zo analyseert Unizo-voorzitter Peter Meyers. "Niemand weet waar de stad voor staat. Nochtans zijn er wel degelijk troeven, maar die worden naar buiten toe onvoldoende uitgespeeld. Handelaars zijn dan ook sterk vragende partij voor een degelijk citymarketingbeleid. Dendermonde leent zich perfect om te werken met sfeergebieden, om in te zetten op streekproducten, en om kopen in eigen stad te stimuleren. Vlakbij bestaat Hamme Online. Zoiets moet ook in Dendermonde mogelijk zijn. En naar jongeren toe kan Dendermonde perfect uitgespeeld worden als uitgaansstad."





Leegstand

Unizo pleit voor een degelijke visie om leegstand en verloedering in de stadskern in te dijken. "De leegstaande panden zijn niet aantrekkelijk voor bezoekers", zegt Jos Vermeiren, directeur van Unizo Oost-Vlaanderen. "Dendermonde moet weer de aanblik van een aantrekkelijke winkelstad krijgen. En niet alleen in het centrum, maar ook in de deelgemeenten verdient een opwaardering van openbaar domein de nodige aandacht en inspanningen."





Adviesraad

Dendermondse ondernemers hebben het gevoel dat de Adviesraad Lokale Economie te weinig impact heeft. "We zijn natuurlijk wel tevreden met de oprichting van deze adviesraad en positief over de frequente aanwezigheid van de schepen tijdens vergaderingen", klinkt het. "Maar met de voorstellen of adviezen van deze raad gebeurt weinig. Er is nood aan een uniek aanspreekpunt, zoals een fulltime ambtenaar voor lokale economie. En we vragen ook de aanstelling van een centrummanager."





Halt aan baanwinkels

Nieuwe baanwinkels aan onder meer de Mechelsesteenweg mogen er van Unizo Dendermonde niet komen. "We vragen de stad om waakzaam te zijn", zegt Meyers. "De Mechelsesteenweg kende een groei van dergelijke zaken. Wij vinden dat dit enkel kan voor winkels die complementair zijn met de detailhandel in de kern."





Parkeren

Een tekort aan parkeerplaatsen ervaart Unizo vooral in Sint-Gillis. "Een herinrichting van het kerkplein en het Marchantplein kan hier een oplossing bieden", meent Meyers. "In het centrum van Dendermonde is de aankoop van de onder- en bovengrondse parkeerplaatsen op de site Mechelse Poort wel positief. Belangrijk is een goede bewegwijzering naar de parkings."





Mobiliteit

Ondernemers merken ook op dat het openbaar vervoer bezoekers niet tot in het centrum zelf brengt. "Een vlotte bereikbaarheid van de binnenstad met de bus en fiets is van groot belang voor de leefbaarheid", aldus Vermeiren. "Op het vlak van mobiliteit blijven we ook pleiten voor een doortrekking van de N41, voor de economische ontwikkeling van de regio."