"Parkeerprobleem zal enkel groter worden" PENDELPARKING WORDT BETALEND ÉN KLEINER, MAAR CLAUDIA VAN DEN HOUTE

10 augustus 2018

02u30 0 De heraanleg van de pendelparking aan het station van Haaltert baart zowel de gemeente als actiegroep Pendelend Haaltert zorgen. Dat de parking aangepakt moet worden, daar is iedereen het over eens, maar er wordt gevreesd dat het parkeerprobleem aan het station nog zal vergroten omdat de nieuwe parking kleiner zal zijn.

Het station van Ede (een gehucht van Haaltert) zou normaal het afgelopen voorjaar worden afgebroken, maar dat is verschoven naar het najaar. "De reden is een herziening van de werken in het tijdschema", aldus NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Het gebouw maakt zoals bekend plaats voor een open wachtruimte met overkapping en een ruime fietsenstalling van 144 plaatsen. Ook de parking wordt vernieuwd. Er komen 189 parkeerplaatsen. Dat is een uitbreiding, want momenteel telt de parking er zo'n 170. Na de werken aan het station in Ede wordt ook de pendelparking van het station van Haaltert aangepakt. Opmerkelijk wordt de parking, in tegenstelling tot die in Ede, niet uitgebreid, maar net verkleind. Ook deze parking zal 200 parkeerplaatsen tellen, maar volgens tellingen van de actiegroep Pendelend Haaltert parkeren er nu een 300-tal wagens. Schepen van Mobiliteit Dany Van den Steene (Open en Liberaal): "Op piekmomenten staan er wel 320 auto's. Er zijn er nu al die deels op het wegdek staan. Als de capaciteit wordt verlaagd tot 200 plaatsen, wordt dat dus een probleem. Ik heb dit al meermaals aangekaart op vergaderingen met de NMBS. Die zal vroeg of laat toch niet anders kunnen dan de capaciteit terug aan te passen. De nieuwe parking zal op zich wel een verbetering zijn, want de huidige parking ligt vol putten en moet dus zeker aangepakt worden", vindt Van den Steene.





Ook Pendelend Haaltert vindt een heraanleg van de pendelparking absoluut noodzakelijk, maar ziet eveneens problemen in het verminderen van het aantal parkeerplaatsen.





Betalend

"Het is onlogisch dat de NMBS overal de parkeerplaatsen verhoogt op pendelparkings, behalve in Haaltert. Op de lijn Brussel-Zottegem is Haaltert na Burst nochtans het station dat het meeste aantal reizigers levert van de kleine stations. We vermoeden dat de NMBS dat doet omdat ze een mobiliteitsstudie wil uitsparen, die nodig is voor parkings met meer dan 200 parkeerplaatsen. Zo'n mobiliteitsstudie kan nochtans heel interessant zijn om te weten hoeveel mensen bijvoorbeeld met de auto of met de bus naar het station komen", zegt Steven De Troyer van Pendelend Haaltert.





"Het klopt dat de parking van Haaltert minder parkeerplaatsen zal tellen na de heraanleg, maar we maken de parking ook betalend en we merken op andere plaatsen dat het aantal auto's vermindert wanneer een parking betalend wordt", zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. "Mensen die de trein niet nemen, zullen er zich niet meer parkeren en pendelaars die dicht bij het station wonen, zullen eerder de bus of de fiets nemen", aldus Temmerman. "Dan moet de NMBS de bussen beter doen aansluiten op de treinen, want de aansluitingen zijn nu heel slecht", besluit De Troyer. De parking moet in de loop van 2020 klaar zijn.