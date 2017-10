"Papa, mama: als jullie stoppen met roken, doe ik alle dagen de afwas"

Campagne wil rokers over de streep trekken via deal met hun kroost

Ingrid De Vos

20u03

Thinkstock Een nieuwe campagne wil rokers over de streep trekken via een deal met hun kroost.

"Beste mama, als jij een maand stopt met roken, doe ik met plezier alle dagen de afwas", "Beste papa, als jij een maand niet rookt, ga ik me gedragen aan tafel." Een nieuwe campagne wil rokers over de streep trekken via een deal met hun kroost. Er was ook al de campagne waarbij papa belooft niet te gsm'en als hij rijdt. Voor je kinderen doe je immers alles. Of toch niet?