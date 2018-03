'Pano' wijst uit: meer roet in urine van stadskinderen dan bij kinderen op platteland TDS

14 maart 2018

17u58

Bron: VRT 1 Reportagemagazine 'Pano' snuift vanavond onze lucht in: hoe zuiver en proper is die in ons land? Hoe ernstig zijn de gevolgen van luchtverontreiniging voor ons en onze kinderen? En is er een verschil tussen de lucht die we inademen op het platteland of in de stad? Na een vergelijking van een plasstaal van kinderen in Opwijk en Brussel blijkt dat kinderen uit de stad meer roet in hun urine hebben dan kinderen op het platteland. Het verslag is vanavond om 21u25 te zien op Eén.

Pano-reporter Ilse Van Lysebeth is enkele weken geleden verhuisd van Molenbeek naar Opwijk. Om verschillende redenen, maar ook op zoek naar schonere lucht voor haar vijfjarig zoontje Arno. Of is dat maar een naïeve gedachte van bezorgde ouders?

De vroegere school van Arno én zijn nieuwe namen de proef op de som: zij deden mee aan het luchtkwaliteitsonderzoek van scholen van Greenpeace. De resultaten na de tests spraken voor zich: rond de school in Brussel werd twee keer zo veel stikstofdioxide gemeten als rond zijn huidige school in Opwijk.

Pano gaat nog een stapje verder: samen met de Universiteit Hasselt hadden ze het idee om niet alleen de concentratie van stikstofdioxide, maar ook de aanwezigheid van roetdeeltjes in urine te gaan meten. Er werd een plasstaal van tien kinderen uit de school in Brussel vergeleken met die van tien kinderen uit de school in Opwijk.

Ook hier waren de resultaten frappant: in de urine van kinderen in Brussel werd de helft méér roet aangetroffen dan bij kinderen die in Opwijk naar school gingen. Onderzoekster Nelly Saenen: "Roet wordt ingeademd, komt zo in de longen terecht en ook in de bloedbaan als de deeltjes klein genoeg zijn. Als we het in de urine vinden betekent dat dat de urine door heel het lichaam gepasseerd is."

Grote impact

De kwaliteit van onze lucht doet in het land heel wat 'wetenschappelijke wenkbrauwen' omhooggaan. Ja, er zijn steeds meer wetenschappelijke bewijzen die kunnen aantonen dat luchtverontreiniging schadelijk is voor onze kinderen: “We weten dat roken slecht is sinds de jaren ‘50, passief roken sinds de jaren ‘80 en nu weten we ook dat de lucht die we inademen een impact heeft op onze gezondheid," zegt Tim Nawrot, professor aan de Universiteit Hasselt.

“Vooral onze kinderen zijn extra kwetsbaar”, vult kinderarts Stijn Verhulst (UZA) aan. “Bij kinderen zijn alle organen nog in volle ontwikkeling en als daar een verstoorder binnenkomt zoals de uitlaatgassen van auto’s dan heeft dat een negatieve invloed op de ontwikkeling van een kind.” Maar of dat alleen door een verhuis naar het platteland beter zou worden? Dat vinden sommige wetenschappers toch een moeilijke vraag om te beantwoorden.

