"Om onderhandelingen brexit te versnellen, moet je met twee zijn" KVE

18u30

Bron: Belga 0 AP Michel Barnier "Ik ben bereid om de onderhandelingen te versnellen, maar daarvoor moet je met twee zijn". Zo heeft de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier vandaag aangegeven dat de Britse premier Theresa May ook na haar blitzbezoek aan Brussel nog niet voldoende toegevingen heeft gedaan in de onderhandelingen over de boedelscheiding tussen haar land en de Europese Unie.

"Ik ben bereid om sneller te gaan en het ritme van de onderhandelingen op te drijven, maar daarvoor moeten de zaken in de juiste volgorde worden geplaatst", zo verwees Barnier naar de gefaseerde aanpak die de overige EU-lidstaten verdedigen. Ze willen pas onderhandelen over de toekomstige handelsrelaties met Groot-Brittannië nadat "voldoende vooruitgang" is geboekt in de boedelscheiding.



Die gefaseerde aanpak frustreert de Britse regering meer en meer. May zakte gisteravond nog naar Brussel af voor overleg met Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, maar dat diner heeft niet tot een doorbraak geleid. Na afloop stelden Juncker en May enkel dat de inspanningen de komende maanden opgedreven moeten worden. Maar "daarvoor moet je met twee zijn", reageerde Barnier voor aanvang van brexit-overleg met de lidstaten in Luxemburg.



De Europeanen wachten nog steeds op een stevig en concreet engagement van de Britten dat ze bereid zijn om de rekeningen van meer dan veertig jaar lidmaatschap te vereffenen. Ook willen ze dat Londen op de proppen komt met stevige juridische garanties voor de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië, en met flexibele oplossingen die vermijden dat er een harde grens ontstaat tussen Ierland en Noord-Ierland na het Britse vertrek uit de EU in maart 2019.

Signaal

De Europese leiders zullen die eisen nogmaals aanstippen wanneer ze zich vrijdag op een top in Brussel over de slabakkende onderhandelingen buigen. In de ontwerpverklaring spreken ze wel de hoop uit dat ze in december het licht op groen kunnen zetten voor handelsgesprekken. Ze vragen hun ministers en Barnier alvast om "interne voorbereidende discussies" te starten over de toekomstige relaties en een eventuele overgangsperiode na maart 2019. Een "betekenisvol" signaal aan Londen dat enkel mogelijk was na de constructieve toon van de recente brexit-speech van May in Firenze, zo duidde een Europese topfunctionaris vandaag.