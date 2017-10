"Noord-Korea plant test met raket die VS kan bereiken" kv

18u08

Bron: Reuters 3 AFP Noord-Korea is van plan een nieuwe test uit te voeren met een langeafstandsraket die volgens het communistische land de westkust van de VS moet kunnen bereiken. Dat schrijft het Russische persagentschap RIA op gezag van een Russisch parlementslid.

Anton Morozov, een lid van het comité Internationale Zaken van de Russische Staatsdoema, bracht samen met twee andere parlementsleden de voorbije dagen een bezoek aan Pyongyang, schrijft RIA.

"Ze bereiden nieuwe tests voor een langeafstandsraket voor. Ze toonden ons zelfs wiskundige berekeningen die volgens hen bewijzen dat hun raket de westkust van de Verenigde Staten kan bereiken," vertelde Morozov. "Voor zover we begrijpen, zijn ze van plan om in de nabije toekomst nog een langeafstandsraket af te vuren. Hun stemming is algemeen genomen eerder strijdlustig," zei hij.