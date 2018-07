"Nederlands is blijkbaar niet meer nodig voor Zara" 18 juli 2018

02u43 0 Kledingketen Zara prijst een nieuwe collectie aan in het Frans, en dat zet kwaad bloed bij sommige klanten. "Aalst is een Vlaamse stad", aldus Alain De Koker, die een foto op Facebook plaatste.

Alain De Koker was aan het shoppen bij Zara in de Nieuwstraat in Aalst, toen het hem opviel dat de nieuwe collectie aangeprezen werd in het Frans. "Als diezelfde zin er nu ook in het Nederlands naast had gestaan, dan had het mij niet zoveel kunnen schelen", zegt Alain. "Maar dat is blijkbaar niet meer nodig voor Zara. Jammer. Ik heb de keten een bericht gestuurd en vriendelijk verzocht om mij uit te leggen waarom dit niet in het Nederlands kon. Geen abnormale vraag, mijns inziens. We leven hier toch in Vlaanderen?"





Franstalige klanten

De winkelbedienden van Zara in Aalst waren zich alleszins van geen kwaad bewust. "We hebben veel Franstalige klanten", klinkt het daar. En ook de verantwoordelijke maakt er geen probleem van. "Alles wordt echt wel in de twee talen gecommuniceerd."





Schepen Karim Van Overmeire (N-VA) betreurt het intussen dat Zara de nieuwe collectie in het Frans voorstelt. "De taalwetgeving verplicht alleen de overheden in Vlaanderen om in het Nederlands te communiceren", zegt hij. "Een Chinees die in zijn moedertaal reclame wil maken, mag dat doen. De vraag is of het commercieel verstandig is van Zara om in Aalst in het Frans reclame te maken. Ik stel voor dat iedereen die daar moeite mee heeft, contact opneemt met de winkelketen." (RLA)