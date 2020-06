“Moet ik mijn racistische Facebookvriend verwijderen? Of reageer ik op zijn bericht?” Jedidja Tack

We hebben vermoedelijk allemaal wel die ene Facebookvriend die plots uitkomt voor zijn racistische overtuiging. Maar hoe reageer je op rassendiscriminerende uitlatingen? "Dat is afhankelijk van wat je wilt bereiken", zeggen experts.

Door de huidige ophef rond het overlijden van George Floyd en Rayshard Brooks, de vele antiracismebetogingen en het verzet tegen controversiële standbeelden wereldwijd krijgen we vaker te maken met racistische opmerkingen, vaak openbaar op sociale media. Maar wat moet je doen als je ziet dat een van je vrienden een discriminerende reactie plaatst online?

Acceptabel gedrag

“Als je je mentale gezondheid probeert te beschermen, dan zou ik afraden om die persoon te benaderen”, zegt sociaal psycholoog Dr. Keon West aan BBC. “Ik denk niet dat je je goed zal voelen als je herhaaldelijk contact hebt gehad met mensen die zeer racistische opmerkingen geven. Integendeel, je zal je waarschijnlijk net slechter voelen. Maar als je hoopt dat ze minder racistische berichten zullen plaatsen, of begripvoller reageren, dan kan je overwegen om toch een antwoord te schrijven. Zelfs als die mensen niet van gedacht veranderen, zou jouw reactie hen wel inzicht kunnen geven in wat precies onder ‘acceptabel gedrag’ valt.”

Dr. West voegt hier nog aan toe, dat we niet moeten verwachten dat mensen plots geen racisten meer zijn omdat we gereageerd hebben. “Als je denkt dat door met mensen in discussie te gaan op het internet er minder vooringenomenheid zal zijn, dan ben je wellicht te optimistisch. Maar ze kunnen zich wel realiseren dat hun gedrag niet getolereerd wordt. Er zijn manieren om mensen te heropvoeden, maar die nemen tijd in beslag en gewoonlijk gebeurt dit niet aan de hand van online heen en weer gepalaver.”

Matthew Collins, hoofd van de belangenbehartiging groep voor antiracisme Hope Not Hate zegt dat “veel racisme en onverdraagzaamheid voortkomen uit angst en gebrek aan begrip. Mensen kijken naar de ‘Black Lives Matter’-beweging en vragen zich af, waarom die mensen iets zouden krijgen en zij niet. Bovendien begrijpen ze het concept niet. Mensen zijn vooral bezorgd om iets te verliezen.”

Sterk leiderschap

Matthew gelooft dat de samenleving sterk leiderschap nodig zal hebben om de angst van sommigen rond raciale gelijkheid aan te pakken voordat er een aanzienlijke vooruitgang kan worden geboekt. “We moeten beseffen dat we veel weerstand zullen krijgen, tenzij we de angsten kunnen kalmeren van degenen die denken dat gelijkheid voor mensen met een andere huidskleur op de een of andere manier iets van hen wegneemt - wat uiteraard niet het geval is.”