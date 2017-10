'Mijn Pop-Uprestaurant' neemt een jaar pauze TK

07u36 2 Medialaan Fans van het programma 'Mijn Pop-Uprestaurant' zullen in 2018 niet aan hun trekken komen. Bij VTM werd beslist om het programma minstens een jaartje te laten rusten.

Ook al waren de fratsen van Gert Verhulst en de legendarische quotes van Sergio Herman nog steeds razend populair, toch zal er volgend jaar geen nieuw seizoen van 'Mijn Pop-Uprestaurant' komen. Een verrassing, want na de finale dit jaar - gewonnen door Karel en Birger van TJOP'S -verscheen er nog een oproep voor nieuwe kandidaten op het scherm.



Medialaan bevestigt dat het programma even opgeborgen wordt, maar ontkent dat het iets te maken heeft met te weinig kandidaten of een twijfelende Sergio Herman. "Geen van beide redenen speelt mee", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Soms moet je een programma even laten rusten, zodat de honger weer groter wordt. Dat wil niet zeggen dat 'Mijn Pop-Uprestaurant' definitief is afgevoerd, het programma kan zeker nadien nog terugkomen."