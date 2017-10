'Mijn Pop-uprestaurant!' Jaro gaat na breuk met Hanne solo verder met... 'Jaro' Mark Coenegracht

09u18 0 Wannes Nimmegeers

Hanne en Jaro, het koppel dat in 2014 de harten van Vlaanderen veroverde en met hun concept 'Sticks & Stones' de eerste editie van 'Mijn Pop-uprestaurant!' won, trekt nu ook de stekker uit hun restaurant 'De Druivelaar' in Antwerpen. Eerder dit jaar maakten de twee bekend dat er een einde was gekomen aan hun relatie, maar dat ze zouden blijven samenwerken. Al wilde Hanne zich meer toeleggen op haar carrière als ingenieur en architect.



Jaro (28) laat nu weten dat hij helemaal alleen verdergaat en verandert ook de naam van het restaurant. Dat wordt 'Jaro'. "Ik doe dat vooral om duidelijk te maken dat Hanne niets meer met de zaak te maken heeft. Ook de punten die ik kreeg in de Gault Millau-gids hebben mij tot deze stap geleid. Ik wilde een nog hoger niveau bereiken. Hanne en ik hadden daar een andere visie over. Met Jaro als restaurant zet ik een nieuwe stap in mijn nog jonge carrière."