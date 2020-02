Exclusief voor abonnees “Mijn pleegkind heeft leerachterstand en gedragsstoornissen door druggebruik moeder tijdens zwangerschap” Van Peel en Crombez willen kind beter beschermen tegen verslaafde moeder Luc Beernaert

12 februari 2020

16u50 2 Ongeboren kinderen moeten beter beschermd worden tegen hun verslaafde moeders. Dat vinden Kamerleden Valerie Van Peel (N-VA) en John Crombez (SP.A), die samen een wetsvoorstel daarover indienden. Wat is de impact van de verslaving van de zwangere moeder op het kind? En eens zo’n kind geplaatst wordt in een pleeggezin, welke problemen rijzen daar?

Het wetsvoorstel van Van Peel en Crombez valt in drie punten uiteen. Momenteel kan een zwangere vrouw die met verslaving kampt niet verplicht worden zich te laten helpen. Volgens het wetsvoorstel moet het mogelijk worden een vrouw gedwongen onder toezicht te plaatsen of haar te laten opnemen om af te kicken. Ten tweede willen Crombez en Van Peel dat rechters de mogelijkheid krijgen een kind nog voor de geboorte in een pleeggezin te plaatsen als blijkt dat de gezinssituatie niet optimaal is. Voorts zou een moeder hulp kunnen krijgen van een ‘gezinsvoogd’, die als buddy een gezin bijstaat en opvolgt of een moeder haar verplichtingen nakomt.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis