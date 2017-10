"Meer dan 100 Belgische IS-strijders zijn teruggekeerd" TK

Een derde van de Europese IS-strijders zijn inmiddels teruggekeerd naar Europa. Dat heeft de Amerikaanse denktank The Soufan Center uitgerekend. In België vertrokken bijna 500 Syriëstrijders. Volgens de denktank zijn meer dan 102 van hen teruggekeerd.

Teruggekeerde Syriëgangers vormen een grote onzekerheid voor de landen waarnaar ze terugkeren, stelt het Soufan Center. Volgens het rapport zijn er in totaal 5.600 inwoners van 33 landen teruggekeerd. Dit zorgt voor grote uitdagingen voor de veiligheidsdiensten en de overheid in de landen, die vaak nog geen goede manier hebben gevonden om met de teruggekeerde IS-burgers om te gaan.



Uit de cijfers van het Soufan Center blijkt dat een kleine 500 Belgen zijn afgereisd naar IS-gebied, van wie 85 vrouwen en 118 kinderen. Een dikke 100 mensen zouden ondertussen teruggekeerd zijn. Dat is een kleine groep in vergelijking met bijvoorbeeld Groot-Brittannië. Van de 850 Britten zouden er 425 zijn teruggekeerd.