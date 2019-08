"Liever geen afbraak van pittoreske Hoeve Kempenaers" Marc Ceulemans

23 augustus 2019

Ontwikkelaar Museum Real Estate Development diende een verkavelingsaanvraag is om appartementen te bouwen op de hoek van de Kauwlei en de Ooststatiestraat, waar vandaag nog de pittoreske hoeve van de familie Kempenaers staat.

Om de aanvraag kenbaar te maken bij het brede publiek organiseerde de gemeente woensdagavond een infomoment, zodat inwoners konden kennis maken met de plannen van de ontwikkelaar.

Een aantal buurtbewoners bleken niet gelukkig te zijn met de afbraak van de oude hoeve. Het protest werd geuit op de infovergadering en sociale media. “Met het verdwijnen van de hoeve blijft er van de landelijke karakter niet veel meer over”, klonk het. Ook de verkeersoverlast werd in vraag gesteld. De vrees bestaat dat de Meylweg nog meer als sluipweg wordt gebruikt.

Heemkundige kring

Ook Frank Hellemans, voorzitter van de Kring voor Heemkunde laat van zich horen. “De hoevegebouwen dateren uit 1825 en 1826. Dit is altijd een eenvoudige langgevelhoeve gebleven zonder verdieping, deels onderkelderd, zoals er ooit vele waren. Vooral de houten luiken zorgen nog voor een pittoreske uitstraling. Het zou jammer zijn mocht de hoeve verdwijnen, zeker omdat er van die leeftijd nog weinig gebouwen bewaard zijn die herinneren aan het landelijke karakter van onze gemeente en aan de eenvoudige mensen die leefden in de ruige ‘Beemden’, zoals deze uithoek toen werd genoemd”, meent Frank Hellemans.

Gemeente beoordeelt op basis van bezwaren en advies van de erfgoedraad

“De gemeente houdt eraan haar inwoners in te lichten over de verkavelingsaanvragen die de gemeente ontvangt, zodat zij over alle informatie beschikken om hun eventuele bezwaren te laten gelden. Op basis van het bouwreglement van onze gemeente én de eventueel ontvangen bezwaren, zal het gemeentebestuur nadien de bouwaanvraag beoordelen. Vooraleer de vergunning wordt verleend, komt er sowieso ook nog een advies van de erfgoedraad. Vandaag beschikt het schepencollege niet over meer informatie dan de doorsnee burger”, aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Karel Van Elshocht (Open Vld).