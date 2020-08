Exclusief voor abonnees

"Je begraaft je dochter en geen uur later zit je met tweeën weer thuis. Niemand om je te troosten, behalve elkaar”

Sabine Vermeiren

24 augustus 2020

16u15

166

Als de natuur haar werk doet, verliest elk kind ooit z'n ouders. Bij een gezin uit Limburg was het andersom. Sheila en Johan hadden één kind. Isaura, dertig jaar, verpleegster in een rusthuis. Op 26 maart, een halfuur nadat ze nog gebeld had met haar moeder, stierf ze aan de gevolgen van corona. "Je mist de kleinste, stomste dingen. Haar berichtjes. 'Mama, hoe maak ik jouw risotto ook alweer?'" Wij zochten de ouders van Isaura deze zomer opnieuw op voor onze reeks ‘Geraakt door corona’.