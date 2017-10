"IS-commandanten zijn van Syrië naar Turkije gevlucht" SVM

18u49

Bron: Belga 0 EPA Syrische rebellen vieren hun overwinning in Raqqa. Enkele bevelhebbers van IS zijn na de territoriale verliezen vanuit Syrië Turkije binnengeglipt. Dat meldt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten.

Volgens SOHR (Syrian Observatory for Human Rights) vluchtte een onbepaald aantal Syrische en buitenlandse militanten de voorbije weken uit Raqqa en Deir es-Zor, en staken ze de grens met Turkije over. Er zou 20.000 tot 30.000 dollar smeergeld betaald zijn om met de hulp van smokkelaars te ontsnappen uit gebieden die nu in handen zijn van de Syrische rebellen in de noordelijke provincie Aleppo. Er kwam niet meteen commentaar van Ankara.

In Raqqa zijn voorbereidingen aan de gang voor een ceremonie om de vroegere hoofdstad van het kalifaat van IS officieel bevrijd te verklaren. Volgens de krant 'Okaz' zal de Saoedische staatssecretaris voor de Golf de plechtigheid wellicht bijwonen. Thamer al-Sabhan zou zelfs al in Raqqa aangekomen zijn en met het stadsbestuur de rol van Saoedi-Arabië in de heropbouw besproken hebben.