'International Beer Day': 10 weetjes over bier AV

03 augustus 2018

16u50 2 Redenen genoeg om het weekend in te zetten met een frisse pint, want vandaag vieren bierliefhebbers over de hele wereld 'International Beer Day'. Ter gelegenheid somden we tien interessante weetjes over bier op.

'International Beer Day' vindt telkens plaats op de eerste vrijdag van de maand augustus. De feestdag voor bierliefhebbers begon als een lokale festiviteit in Santa Cruz, Californië, maar groeide snel uit tot een internationaal evenement. Vandaag wordt de ambacht van het brouwen en degenen die betrokken zijn bij de bereiding van het gerstenat, in de bloemetjes gezet

1. Pils is altijd bier, maar bier is geen pils

Veel mensen denken dat pils en bier hetzelfde zijn, maar dat is niet zo. Pils is een soort bier, terwijl bier de overkoepelende naam voor verschillende biersoorten is.

2. Wereldrecord bier drinken: 119 pintjes in zes uur tijd

Het wereldrecord van het meeste bier drinken staat op naam van André René Roussimoff, beter bekend als André the Giant. In 1993 sloeg de professionele Franse worstelaar maar liefst 119 glazen bier achterover, en dat op zes uur tijd. Op een andere avond dronk de fransman 156 pintjes, maar dat record telde toen niet omdat hij even later buiten westen was.

3. Het strafste bier ter wereld

Het Schotse Brewmeister 'Snake Venom' bevat maar liefst 67,5 procent alcohol. Op het etiket raadt de brouwerij de klant zelfs aan om er maar ééntje te drinken. Guinness Book of Records beschouwt niet 'Snake Venom', maar 'The End of History' als het bier met het hoogste alcoholpercentage. Dat laatste biertje bevat 55% alcohol.

4. 724 dagen verliest een mens in zijn leven aan het hebben van een kater

Het bedrijf Healthspan Ruby Effervescent onderzocht hoeveel tijd we in ons leven spenderen aan het hebben van een kater. Daarvoor gingen ze het drankgebruik van 2.000 mensen na. Het bedrijf kwam tot de conclusie dat volwassenen gemiddeld éénmaal (!) per week een kater hebben. Uitgerekend wil dat zeggen dat we in ons leven in totaal ongeveer 724 dagen of 2 jaar een kater hebben.

5. Brood was het allereerste bier

Sinds 2600 voor Christus wordt er bier gebrouwen en gedronken. Het allereerste bier werd gemaakt van gerst en emmer (een soort tarwe). Men bakte van deze ingrediënten een brood dat vanbuiten gaar was, maar binnenin week. Als men zin had in bier, werd het brood in water geweekt waardoor het vloeibaarder werd. Vaak werden er nog kruiden en honing toegevoegd om het brouwsel op smaak te brengen. Ook was brouwen een zeer gerespecteerd ambacht in het oude Mesopotamië. De meerderheid van de brouwers was trouwens van het vrouwelijke geslacht!

6. De term ladderzat ontstond in Groningen

Ook in de negentiende eeuw vloeide het bier al rijkelijk onder studenten. in Groningen waren heel wat studenten lid van de vereniging Vindicat Atque Polit. Dronken studenten die door de stad zwalpten, werden door hun medestudenten aan een ladder gebonden, om hen zo veilig naar huis te brengen. Ze waren dus letterlijk 'ladderzat'.

7. Belgen zijn erg chauvinistisch over hun bier

Uit onderzoek bleek dat Belgen erg trots zijn op het Belgisch bier. Negen op de tien Belgische bierdrinkers vindt bier uit eigen land beter dan bier uit een ander land.

8. De schuimkraag op een pint beschermt het bier tegen zuurstof

De bierkraag zorgt ervoor dat er geen koolzuurgasbellen ontsnappen en beschermt het bier tegen het binnendringen van zuurstof uit de lucht. Zuurstof uit de lucht kan de smaak van het bier namelijk beïnvloeden.

9. Een verantwoorde bierconsumptie kan deel uitmaken van een gezonde levenstijl

Als je bier drinkt, doe je dat best met mate. Bij een normale alcholinname wordt de gezondheid niet geschaad en kan bier zelfs gunstige effecten hebben. Volgens een Fins onderzoek bij 27.000 mannen zou bier helpen om nierstenen te voorkomen. Ook zou het risico op dementie, suikerziekte op latere leeftijd en hart- en vaatziekten afnemen.

10. Proost! Aangetikte flesjes bier beginnen te schuimen door een overvloed aan gasbelletjes

Zodra twee volle flesjes bier elkaar raken, ontstaan er extra gasbelletjes op de bodem van het flesje. Daardoor onstaan er schuimbelletjes die razendsnel omhoog stijgen. De schuimbelletjes ontstaan omdat er in bier meer CO2 zit dan in water opgelost kan worden. De kettingreactie die ontstaat als de flesjes worden aangetikt, zorgt ervoor dat het bierflesje in een paar seconden meer gas verliest dan het normaal in enkele uren zou doen als het gewoon op tafel staat. Daardoor stroomt het gas en dus ook het schuim in overvloed uit het flesje bier.