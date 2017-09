"In 2020 bij top 5 van de wereld"

PAUL DE GEYTER DE NIEUWE ALGEMEEN MANAGER VAN LOTTO-SOUDAL

MARC GHYSELINCK

08u20

0

Florian Van Eenoo photonews

De oudste wielerploeg in het peloton heeft sinds 1 september een nieuwe baas. Bij Lotto-Soudal neemt Paul De Geyter (55) het roer in handen. De Geyter is jurist en ex-manager van Tom Boonen en wijlen Frank Vandenbroucke. En hij is ambitieus. "Ik wil dat Lotto tegen 2020 bij de top vijf van het peloton behoort."