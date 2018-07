"Ik heb Toby gehoord... DE TATTOO KOMT ER!" 19 juli 2018

02u34 0 De droom van Nathalie Standaert (24), superfan van Rode Duivel Toby Alderweireld, komt uit. Ze hadden contact via Facebook en binnenkort zal zijn handtekening in de vorm van een tattoo op haar lichaam prijken.

Afgelopen zondag was ook Nathalie uit Erpe-Mere - geboren in Aalst - aanwezig op de Grote Markt in Brussel, waar onze Rode Duivels als helden onthaald werden. Ze had een bord bij zich, met het opschrift 'Toby, ik wil je handtekening als tattoo! #Hoe regelen we dat?'. Een foto van het gekke voorstel bereikte ook Toby Alderweireld zelf, waarop hij via Twitter een oproep lanceerde om Nathalie te vinden.





"Toby sprak me intussen aan via Facebook nadat hij het artikel over mijn 'verzoek' via HLN gelezen had", vertelt Nathalie. "Concreet is het allemaal nog niet, maar de tattoo van zijn handtekening komt er!", klinkt het dolgelukkig. (RLA)