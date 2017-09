“Ik heb hem nog nooit zo trots gezien”: tiener die buurjongen (9) ombracht met 52 messteken heeft geen spijt volgens zus Koen Van De Sype

14u39

Marcel Hesse en zijn slachtoffertje Jayden. Een monster: zo heeft de zus van een Duitse tiener haar broer omschreven tijdens zijn proces voor de gruwelijke moord op zijn buurjongen en een vroegere schoolkameraad. Sandy (22) ging haar broer Marcel (19) opzoeken in de gevangenis en ontdekte dat hij er geen greintje spijt van heeft dat hij de kleine Jayden (9) naar de kelder van zijn huis lokte en hem daar met een mes te lijf ging.

De feiten gebeurden op 6 maart in Herne - in het westen van Duitsland - en ze schokten heel het land. Marcel Hesse ging dan ook op een beestachtige manier te werk. Hij lokte Jayden naar de kelder van zijn huis onder het voorwendsel dat hij hulp nodig had met een ladder. Maar daar viel hij de jongen aan met een mes. Jayden vocht voor zijn leven, maar maakte geen schijn van kans. “Hij stierf vrij snel door een messteek in het hart”, aldus de lijkschouwer, “maar nog kon de moordenaar niet ophouden. Een groot deel van de 52 messteken die de jongen kreeg, werd ná zijn dood toegebracht.”

Doodstrijd

Na de moord trok Hesse volgens de openbare aanklager naar het huis van een oud-schoolkameraad, waar hij online nog contact mee had. Samen met – de onwetende – Christopher W. (22) speelde hij computerspelletjes en at hij pizza. Daarna gingen ze slapen. Maar Christopher zag het gezicht van Hesse de volgende dag op de televisie en daarop ging de moordenaar ook hem te lijf met een mes. Zijn doodstrijd was nog erger dan die van de kleine Jayden. (lees hieronder verder)

AP Marcel Hesse voor de moorden.

“Het duurde een stuk langer, minstens verscheidene minuten”, aldus de lijkschouwer. “De jongeman had heel wat niet-levensbedreigende verwondingen en heel wat van zijn botten waren doorboord. Ik denk dat hij vreselijke pijn moet hebben geleden. Ik telde maar liefst 68 steekwonden en ook hier waren er heel wat bij die na zijn dood werden toegediend.” (lees hieronder verder)

RV Slachtoffer Christopher W.

De dader deelde beelden van de moorden online op het Dark Net en sloeg op de vlucht. De politie startte een van de grootste klopjachten in de recente geschiedenis van Duitsland en vroeg zelfs aan de politiediensten van buurlanden – waaronder België – om uit te kijken naar de dader. Na twee dagen gaf Hesse zich uiteindelijk zelf aan. Hij bekende ook beide moorden.

Zus

Intussen is zijn proces van start gegaan en daarop kwam gisteren zijn zus getuigen. Zij nam afstand van Hesse en beschouwt hem naar eigen zeggen niet meer als haar broer. Ze vertelde onder meer over hun jeugd samen, die normaal verliep. “We hadden vroeger een goede band en speelden vaak samen”, aldus Sandy. “Maar toen hij naar school begon te gaan, veranderde hij. Hij trok zich terug in zichzelf en had weinig vriendjes. Hij vluchtte weg in zijn online wereld en schuwde zelfs contact met zijn familie.” (lees hieronder verder)

Drie dagen voor de moord op Jayden zag ze haar broer nog en kon ze niets speciaals aan hem merken. “Hij gedroeg zich zoals altijd”, zegt ze. “Ik geloofde het eerst niet toen mama me na de vreselijke feiten belde en vertelde wat er gebeurd was. Het moest een ongeval zijn, dacht ik. Jayden was de liefste jongen die ik kende. Maar als snel kreeg ik door dat Marcel het echt met opzet had gedaan.” (lees hieronder verder)

AP Na de moord op Jayden werden er voor zijn huis kaarsen, knuffels en bloemen neergelegd.

Ze ging haar broer één keer opzoeken in de gevangenis en hoewel ze niet over de zaak mochten spreken, vroeg ze hem toch of hij er geen spijt van had. “Zijn antwoord was koel en duidelijk: ‘nee’. Ik had hem nog nooit zo trots gezien. Daarna riep hij ‘I am 4chan’, zijn profielnaam op het internet.”

Psychopaat

Volgens de jonge vrouw vertoonde hij vroeger wel al gewelddadige trekken en ging hij daarvoor zelfs in therapie. “In het eerste leerjaar ging hij een leraar te lijf met een schaar. En thuis zat hij ooit onze oudste broer achterna met een mes”, vertelt ze. “Mij sloeg hij ooit een blauw oog omdat ik niet naar hem had geluisterd. Ik waarschuwde mijn vrienden voor hem. Ik dacht toen al dat hij een psychopaat was.”

De moordenaar zelf aanhoorde het getuigenis onbewogen. Ook toen zijn zus in tranen uitbarstte en het proces even werd opgeschort, kwam er geen enkele reactie of emotie boven. Zijn proces gaat de komende dagen verder.