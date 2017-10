"Ik gaf naam van 'De Reus' al in 1998 aan de politie" KVE

19u28

Bron: VTM Nieuws 309 VTM Nieuws/Belga Marc Van Damme was een jeugdvriend van 'De Reus'. Een jeugdvriend heeft bij VTM Nieuws getuigd over de levenswandel van 'De Reus'. Marc Van Damme gaf de naam van het bendelid al in 1998 door aan de speurders. "Ongelofelijk dat er twintig jaar niets mee is gebeurd. Daar kan ik echt niet bij", zegt hij.

Het was in het carnavalsmilieu van Aalst dat Van Damme in contact kwam met 'De Reus'. Samen gingen ze vaak op stap en zo leerde hij hem beter kennen. Het viel hem op dat de man soms opvallende uitspraken deed. "Er zou een staatsgreep moeten komen en de macht zou terug aan ons moeten zijn", zo beweerde hij onder meer. "Hij was extreemrechts en was nogal militaristisch ingesteld", getuigt Van Damme, "maar op die jonge leeftijd sta je daar niet bij stil." Pas later trok Van Damme er conclusies uit.

Eind jaren 80 voelde Van Damme aan dat er mogelijke linken waren tussen 'De Reus' die hij kende en de Bende van Nijvel. Zijn kennis paste helemaal in het profiel. Op dat moment was het contact tussen hen al enkele jaren verwaterd. Toen hij in 1998 een robotfoto zag, besefte de getuige van VTM Nieuws dat hij het echt was. Van Damme bracht de speurders op de hoogte. Maar daarna werd de man dagenlang geschaduwd en voelde hij zich geïntimideerd. Hij besliste om te zwijgen.

Tot hij dit jaar met de broer van 'De Reus' sprak die hem uiteindelijk bevestigde wat hij al die jaren vermoedde. Daarop nam Van Damme contact op met slachtoffer David Van de Steen en vertelde hem wat hij wist over 'De Reus'. Die trok op zijn beurt naar het gerecht en de bal ging finaal opnieuw aan het rollen.