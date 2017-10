"Humanitaire crisis in Raqqa erger dan ooit" KVE

22u49

Bron: Belga 0 Photo News In de Syrische stad Raqqa, die vandaag heroverd werd door de Syrische Democratische Krachten (SDF), heerst de "ergste humanitaire crisis ooit". Dat meldt de ngo 'Save the Children'. Volgens het in Londen gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten hebben de gevechten om Raqqa aan 3.250 mensen het leven gekost.

Het voormalige IS-bolwerk viel vandaag na maanden van gevechten en bombardementen, die ertoe geleid hebben dat duizenden burgers de stad zijn ontvlucht.



"Het militaire offensief is misschien wel tot een einde gekomen, maar de humanitaire crisis is erger dan ooit", aldus de directrice van Save the Children Sonia Khush. "Zowat 270.000 mensen zijn de gevechten in Raqqa ontvlucht en hebben dringend nood aan hulp, terwijl de vluchtelingenkampen op het punt staan om te ontploffen."



De ngo voegt toe dat de meeste inwoners van Raqqa geen huis meer hebben, "en waarschijnlijk maanden of jaren zullen vastzitten in kampen". En ook in de naburige provincie Deir Ezzor, waar duizenden mensen nog steeds in kampen leven door de gevechten tegen IS, heerst een zware crisis.



'Save the Children' wijst er nog op dat "substantiële investeringen" nodig zijn om de kinderen van Raqqa weer naar school te kunnen laten gaan.



Bij de gevechten om Raqqa kwamen minstens 3.250 mensen om het leven, onder wie 1.130 burgers, aldus het Mensenrechtenobservatorium nog. Daarnaast worden nog honderden mensen vermist. Een deel van de burgerslachtoffers viel door luchtaanvallen van de door de VS geleide coalitie tegen IS, terwijl er ook berichten waren dat IS-strijders burgers gebruikten als levend schild.