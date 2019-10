VDAB Gesponsorde inhoud “Hij plaste tegen de poort en wilde me dan een hand geven” (drie recruiters vertellen echt gebeurde sollicitatieverhalen) Aangeboden door VDAB

15 oktober 2019

09u00 25 Fouten maken is menselijk, maar een sollicitatiegesprek is niet het ideale moment om dat spreekwoord uit te testen. Drie recruiters halen herinneringen op aan blunderende kandidaten. Wil je die zelf vermijden? Laat je dan begeleiden door een e-coach van VDAB.

Handhygiëne

HR-directeur Nathalie* heeft veel sollicitatiegesprekken gevoerd, maar die ene kandidaat zal ze niet snel vergeten. “We hadden die man door het raam tegen de poort van ons bedrijf zien plassen, waarna hij recht naar mijn bureau was gekomen. Ik had om hygiënische redenen geen zin om hem een hand te geven en heb hem ook duidelijk uitgelegd waarom. Tot mijn verbazing vertrok hij geen spier. Zonder blikken of blozen zei hij dat hij zijn handen ging wassen, en dat we daarna wel verder zouden praten. Hij vond dat blijkbaar de normaalste zaak van de wereld. Ik heb het gesprek afgezegd. Iemand die zo slecht aanvoelt wat kan en wat niet, die wil je niet naar klanten sturen.”

Op zoek naar een date

Het was niet de eerste keer dat een kandidaat Nathalie verraste. “Als iemand het gesprek in een onverwachte richting stuurt, houd ik hem of haar niet meteen tegen. Anders wordt het een beetje saai. Zo begon een jongeman plots over zijn privéleven te vertellen. Hij had het uitgemaakt met zijn lief en polste in één adem naar mijn leeftijd. Toen bleek dat ik zeven jaar ouder was, zei hij: sorry, dat is te oud voor mij. Geen date, dus.” (lacht)

Conclusie: humor werkt om het ijs te breken, maar let op dat je niet te ver gaat.

Maagdelijk blank

Tom* werkt als HR-consultant in de interimsector. Voor een klant ging hij op zoek naar een poetsmedewerker. “De kandidaat moest een uittreksel uit het strafregister voorleggen. Dat zou wel eens een probleem kunnen worden, gaf hij toe tijdens het job-interview. Hij bekende dat hij een drugsverleden had en daarvoor nog voor de rechter moest verschijnen. We hebben dat uittreksel opgevraagd. Uiteindelijk bleek de man een maagdelijk blank strafregister te hebben. Hij heeft de job gekregen en werkt er nog steeds, tot ieders tevredenheid. Moraal van het verhaal? Hij had kunnen zwijgen over zijn verleden, maar meestal is het goed om eerlijk te zijn. In dit geval is die eerlijkheid ook beloond.”

Muzikale opleiding

Kandidaten die een foutje maken? Dat gebeurt wel vaker, aldus Tom. “We hadden een vacature voor een horeca-job op onze website gezet. Kandidaten kunnen daarop de nodige gegevens invullen. Een vrouw had dat blijkbaar vanop haar telefoon gedaan, met de autocorrect-functie aan. Bij opleiding had ze ‘harmonie’ vermeld. Ik heb haar gebeld om te zeggen dat ze in die zaak geen muzikant nodig hadden, maar iemand voor de bar. Toen bleek dat ze ‘humaniora’ had willen typen.”

Nog geen plantrekkers

Helikopterouders zijn overbezorgde mama’s en papa’s die hun kinderen blijven bijsturen en begeleiden, ook al zijn het al jonge volwassenen. Claire* doet aan campus recruitment en kent het fenomeen. “We rekruteren studenten en pas afgestudeerden voor een stage of een job in de consultancysector. Slimme mensen, maar nog niet allemaal even grote plantrekkers. We zijn perfect bereikbaar met het openbaar vervoer. Toch gebeurt het regelmatig dat een kandidaat zich door mama of papa naar hier laat voeren. De ouders wachten dan buiten in de auto, of in de wachtzaal. Zoiets komt niet goed over, vind ik. Het geeft de indruk dat je nog niet erg zelfstandig bent. Zeker omdat we onze medewerkers een auto geven en voor consultancyopdrachten naar verschillende bedrijven sturen.”

Papa aan de telefoon

Nog straffer dan de helikopterouders zijn de curlingouders. Curling is de sport waarbij twee spelers als gekken met bezems het ijs gladboenen, zodat een zware steen vlotjes naar zijn doel doorglijdt. Dat is wat curlingouders doen: ze willen hun kind beschermen tegen de boze buitenwereld en alle problemen en hindernissen wegpoetsen. Een collega van Claire kreeg ooit zo’n curlingpapa aan de lijn. “Zijn dochter was afgewezen en die man kon niet begrijpen hoe dat mogelijk was. Hij eiste uitleg en een tweede kans. Nochtans geven we alle kandidaten feedback, waarbij we duidelijk uitleggen waarom ze niet weerhouden zijn. Ons advies: gebruik die tips voor volgende sollicitaties en niet om iemand in te schakelen die beslissingen wil terugschroeven.”

* Nathalie, Tom en Claire getuigen onder pseudoniem

