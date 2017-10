"Het gerecht kent de namen van nog zeker twee leden van de Bende van Nijvel" TT

Bron: VRT 0 Photo News Volgens Jef Vermassen kent het gerecht zeker nog twee namen van ex-Bendeleden. Volgens advocaat Jef Vermassen kent het gerecht ook nog de namen van zeker twee andere leden van de Bende van Nijvel, naast de naam van de 'Reus', Christiaan B. Dat zei hij vanmorgen op Radio 2 Oost-Vlaanderen.

Volgens Vermassen staan de namen al 20 jaar in het dossier, maar zijn ze nooit degelijk onderzocht. "Als je niet blind bent en je kijkt ernaar, dan zie je het."



Het Laatste Nieuws bracht afgelopen weekend naar buiten dat er mogelijk een grote doorbraak is in het dossier van de Bende van Nijvel. De broer van Christaan B. vertelde dat zijn broer op zijn sterfbed toegegeven heeft dat hij de 'Reus' van de Bende zou zijn.



Procureur-generaal van Luik Christian De Valkeneer, hoofd van het Bende-dossier, reageerde op Radio 1 dat hij geen weet heeft van twee extra namen. "Ik ken die twee namen niet. Er zijn veel namen van rijkswachters in het dossier, maar deze concrete namen niet. Dus meneer Vermassen mag mij altijd contacteren." Toch bevestigde De Valkeneer dat Christiaan B. tijdens zijn termijn bij de elite-eenheid van de rijkswacht - Groep Diane - contact had met rijkswachters die ook in het bendedossier voorkomen.

"Verdachte was niet op zijn werk op moment overvallen"

De Valkeneer noemde de nieuwe piste die nu onderzocht wordt, dan ook "geloofwaardig". Hij bevestigde ook dat Christaan B. tijdens de tweede overvallengolf in 1984 en 1985 telkens niet aanwezig was op zijn werk wanneer de Bende toesloeg. "We hebben een analyse gedaan van zijn persoonlijke en medische dossier, en het is bevestigd dat de verdachte (de 'Reus', red.) altijd om medische redenen afwezig was op het moment van de feiten van de Bende van Nijvel."



Toch wil De Valkeneer geen voorbarige conclusies trekken. "Er zijn heel wat elementen: de gelijkenissen tussen de robotfoto en een foto van toen, zijn fysieke verschijning, het feit dat hij afwezig was, de getuigenis uit zijn omgeving. Maar het is te voorbarig om te zeggen dat de 'Reus' definitief ontmaskerd is."



Tientallen ex-collega's van Christiaan B., de inmiddels overleden 'Reus' van de Bende van Nijvel, worden ondertussen ondervraagd - zowel bij de elite-eenheid Groep Diane als bij de lokale politie van Aalst, waar B. zijn carrière afsloot.

