‘Gouden takins’ geboren in Pairi Daiza, stuntpiloot tekent hartjes boven ziekenhuizen als eerbetoon en andere verhalen die je opbeuren ttr

19 april 2020

09u00 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws in deze coronatijden. Je zou bijna vergeten dat er ook nog wat moois gebeurt. Speciaal daarom selecteerden wij een reeks hartverwarmende en positieve artikels. Om je week toch nog met een glimlach af te sluiten.

Superschattig: twee bedreigde ‘gouden takins’ geboren in Pairi Daiza

Opnieuw hoopgevend babynieuws uit Pairi Daiza. Nadat het dierenpark in Henegouwen vorige week de geboorte aankondigde van een in het wild uitgestorven Pater-Davidshertje, blijken er nu twee ‘gouden takins’ geboren te zijn. Dat zijn bedreigde dieren uit China.

Stuntpiloot én verpleegkundige Stijn vliegt hartjes boven tien ziekenhuizen

Piloot Stijn De Jaeghere pakte woensdagmiddag uit met een ongeziene stunt. Tijdens een vlucht van ongeveer een uur vloog hij boven tien West- en Oost-Vlaamse ziekenhuizen waar hij boven elke locatie via bochtenwerk een hartje in de lucht tekende. Een bijzonder eerbetoon aan de helden van de zorg waar Stijn eigenlijk ook zelf deel van uitmaakt, want hij werkt als thuisverpleegkundige.

Tweeling bevalt bijna gelijktijdig van eerste kindje

Bijzondere ontmoeting aan woonzorgcentrum De Lisdodde in Mechelen woensdag. Betovergrootmoeder Jeanne (99) kreeg voor het eerst achterachterkleinkinderen Olli en Esra te zien, de eerste kindjes van de tweeling Lana en Lisa (23). Eens even vastpakken, dat kon uiteraard niet, maar het bezoek was duidelijk een opsteker in moeilijke coronadagen.

Keniaans wildpark heeft er met deze ‘zezel’ een wel heel aparte bewoner bij

Medewerkers van het Sheldrick Wildlife Trust in Kenia weten dat de natuur soms wonderen voortbrengt, maar dit wondertje hadden ze niet zien aankomen: er is een zezel geboren, een zeer zeldzame kruising tussen een zebra en een ezel.

Familie en vrienden zamelen geld in voor ongeneeslijk zieke Febe (7)

Vrolijk, sociaal, lief en dol op roze en ‘#LikeMe’, maar helaas ook heel erg ziek. Dat is Febe (7) uit Mechelen. De kleine prinses vecht een strijd die ze niet kan winnen, tegen een kanker in haar hoofdje. Om de resterende tijd die het dappere meisje nog heeft zo mooi mogelijk te maken, startten familie, vrienden en collega’s twee inzamelacties. “De grootste dromen van Febe waarmaken, daar doen we het voor.”

Ook straatartiest Banksy werkt van thuis: “Mijn vrouw heeft er een hekel aan”

De beroemde straatartiest Banksy, waarvan de echte identiteit nog altijd niet bekend is, zit net als iedereen thuis vanwege de coronamaatregelen. Dan maar even geen kunstwerken, zou je denken, maar niets is minder waar.



Deze cat vs. dog challenge doet je gegarandeerd lachen

Het is een eeuwige discussie tussen honden- en kattenliefhebbers: welk huisdier is beter? In tijden van corona wordt deze vete ook digitaal uitgevochten, met een grappige challenge. De dieren moeten zich een weg te banen tussen allerlei alledaagse voorwerpen. Wie de minste dingen omstoot, wint. Kan jij raden wie er het beste in is?

this tik tok single handedly settled the cat vs dog debate pic.twitter.com/c6T2NTMwGe a professional(@ duhnutt) link