"Gelijkenis tussen gevonden wapen en gestolen wapen Dekaise, maar te vroeg voor conclusies"

Bron: VRT 0 vrt Luiks procureur-generaal Christian De Valkeneer in 'Terzake' vanavond. Een wapen dat enkele jonge amateurduikers hebben opgevist uit het kanaal Brussel-Charleroi, vertoont gelijkenissen met een wapen dat in 1982 door de Bende van Nijvel gestolen werd bij wapenhandelaar Dekaise. Maar om dat met zekerheid te zeggen, is het "absoluut voorbarig", heeft Christian De Valkeneer, de procureur-generaal van Luik, gezegd in Terzake.

"Er is een gelijkenis tussen het wapen dat werd teruggevonden en een wapen dat werd gestolen bij wapenhandelaar meneer Dekaise in Waver, in 1982", lichtte De Valkeneer toe. Maar het is te vroeg om conclusies te trekken, aldus De Valkeneer.

Riotgun

Gisterenavond raakte bekend dat er nieuwe voorwerpen werden gevonden in het kanaal in Ronquières, die gelinkt worden aan de Bende van Nijvel. Jonge amateurduikers trokken zelf op onderzoek uit en konden onder meer een riotgun, een vuistvuurwapen en een doos munitie met de melding 'Rijkswacht' opvissen.

"Gelijkenis teruggevonden wapen en gestolen wapen Dekaise, maar voorbarig om dat te bevestigen", De Valkeneer

Op de vraag of de onderzoekers die spullen zelf niet eerder hadden kunnen vinden, antwoordde De Valkeneer in Terzake dat er op die precieze plaats nog nooit gezocht was. "Dat is een plek waar we nooit duikacties hebben gedaan. Er waren een aantal duikacties gedaan op het kanaal, maar een beetje verder."

Nieuwe zoekacties

In een persconferentie eerder vandaag kondigde De Valkeneer nog meer zoekacties aan in het kanaal. Die zouden vandaag al van start gaan. "Van de wapens die gelinkt worden aan de Bende van Nijvel missen we nog altijd twee riot-guns die zowel bij de eerste vlaag als bij de tweede vlaag gebruikt werden, en een aantal wapens die bij wapenhandelaar Dekaise werden gestolen", aldus nog de procureur-generaal, die vanmiddag uitdrukkelijk de drie jongeren bedankten die de vondst deden.

Hoe kan het dat amateurduikers wapens terugvinden? "We hebben daar nooit duikacties gedaan", De Valkeneer