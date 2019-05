‘Eleven’ uit Stranger Things maakt filmdebuut in nieuwe Godzilla-film Midas Van Wynendaele

30 mei 2019

“King of the Monsters”. Zo heet de nieuwe Godzilla-film van Michael Dougherty. Het is het vervolg op de Godzilla-film uit 2014. Twee jaar na haar doorbraak in de Netflix-serie ‘Stranger Things’, maakt Millie Bobby Brown nu haar debuut op het grote doek. Ze was amper dertien jaar, maar de regisseur van Godzilla caste haar toen al in zijn film. Ondanks de grote spektakelwaarde van de film zit er ook een boodschap in: de monsters zouden nodig zijn om ons ecosysteem te redden.