"Drieduizend burgers zijn Raqqa ontvlucht" ESA

16u01

Bron: Belga 0 EPA Een familie gevlucht voor IS in een vluchtelingenkamp in de Zuid-Syrische provincie Hassakeh. "Meer dan 3.000 burgers" zijn Raqqa, de stad in Syrië die tot zondag in handen was van terreurbeweging IS, gisterenavond ontvlucht. Dat stelde een woordvoerder van de Syrische Democratische Krachten (SDF), een door Washington gesteunde alliantie van Koerdische peshmerga en enkele Arabische stammen. Die alliantie staat op het punt de volledige controle over de stad over te nemen.

Volgens de woordvoerder bevinden zich in de stad "enkel nog familieleden van jihadisten". Behalve hen "bevinden zich geen burgers meer in de stad", aldus SDF-woordvoerder Talal Silo. Enkele wijken zijn nog steeds in IS-handen.



De burgers die gisterenavond de stad verlieten, werden door jihadisten als "menselijke schilden" ingezet, meldde de BBC. Onduidelijk is hoeveel militieleden van Islamitische Staat (IS) zich nog in Raqqa bevinden. Volgens een donderdag bereikt akkoord mochten burgers en Syrische jihadisten de stad verlaten, enkel de niet-Syrische terroristen niet.