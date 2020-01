Exclusief voor abonnees ‘Dokter XTC’: hoe Hasseltse huisarts de Walter White van de Lage Landen werd Misdaadjournalist schrijft boek over Danny Leclère, arts die zuivere XTC maakte Luc Beernaert

31 januari 2020

18u25 2

Een pas afgestudeerde huisarts uit Hasselt kiest eind de jaren tachtig voor een loopbaan in het drugsmilieu en stelt zich tot doel de beste, zuiverste xtc te fabriceren. Danny Leclère slaagt daar ook in en de cokesnuivende rokkenjager-multimiljonair krijgt van zijn Nederlandse criminele vrienden de bijnaam ‘Doctor Love’. Maar de man achter de loepzuivere liefdespillen wordt in mei 1993 op klaarlichte dag in Amsterdam geliquideerd. Hij is dan 34. De Nederlandse misdaadjournalist Marian Husken schreef met ‘Dokter XTC’ het razend spectaculaire levensverhaal van deze Vlaamse Walter White, dat leest als een ‘Breaking Bad’ in de Lage Landen.

De criminele carrière van Leclère had zomaar model kunnen staan voor de scheikundeleraar uit de Netflix-serie. Leclère was één van de eersten die xtc-tabletten op megaschaal kon produceren. De dokter dreef de fabricage van de partydrugs zo op dat de bendeleden binnen de kortste keren multimiljonair werden. Leclère was daarbij politie en justitie te slim af. Zowel in Vlaanderen als in Nederland liepen er drugsonderzoeken naar hem en toch wist hij jarenlang uit de cel te blijven.

