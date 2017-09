"DIT WAS NIET MIJN DROOMTRANSFER, maar dat was Club ook niet"

Izquierdo wacht op zijn kans in de Premier League

Wouter Devynck

Hij zegt van wel, maar écht gelukkig ziet José Izquierdo (25) er toch niet uit. Hij troost zich met de gedachte dat hij in de Premier League zit, maar bij Brighton & Hove Albion komt onze Gouden Schoen nog veel te weinig aan spelen toe. Het is niet al goud wat blinkt in Engeland.