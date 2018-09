"Dit spoort niet": Campagnefoto op treinspoor van lokale CD&V veroorzaakt commotie Nina Dillen

21 september 2018

21u42

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wanneer je als politieke partij het spoor wat bijster raakt, tweette een stationschef van NMBS bij een campagnefoto van CD&V As/Niel-bij-As. De partijleden poseren op een verlaten treinspoor, en dat valt ook bij Infrabel niet in goede aarde. "Politici hebben een voorbeeldfunctie," vindt woordvoerder Thomas Baeken.

Van "gestoorde mensen = slecht voorbeeld" tot "CD&V spoort niet": de reacties op een campagnefoto van de lokale CD&V-afdeling in As/Niel-bij-As op sociale media zijn niet mals. De politici poseren op het Kolenspoor in Limburg, waarmee ze de toeristische trekpleister extra in de verf willen zetten. Het verlaten spoor is dan wel al een tijdje buiten gebruik, toch is Infrabel niet blij met de campagne. "De foto is ongelukkig gekozen," vindt Thomas Baeken van Infrabel. "Spoorlopen maakt jaarlijks heel wat dodelijke slachtoffers en de meldingen stijgen jaar na jaar. We doen ontzettend veel inspanningen om dat cijfer terug te dringen. Dan vind ik het ongepast om een campagnefoto op een treinspoor te nemen. Zeker als je weet dat één van de belangrijkste punten van hun partijprogramma verkeersveiligheid is."

"Niet bij stilgestaan"

Bij de lokale CD&V-afdeling zijn ze erg geschrokken van de reacties. "We willen spoorlopen uiteraard niet promoten," legt lijsttrekker Ben Knoops van CD&V As/Niel-bij-As uit. "Het gaat om het Kolenspoor in As, dat al vier jaar niet meer in gebruik is. Vandaag doet het dienst als recreatieve plek en worden er bijvoorbeeld foodtruckfestivals georganiseerd. Lokale inwoners weten dat. We poseren net bij dat spoor omdat we er meer activiteiten willen organiseren. Misschien hebben we er niet genoeg bij stil gestaan dat de associatie met spoorlopen er zou zijn. We zitten hier zelf ook mee verveeld." Dat het spoor inactief is, maakt de foto niet minder ongepast, vindt Baeken. "Het gaat om de perceptie. Op deze manier toon je dat het oké is om op het spoor te gaan staan. We zien dat ook bij jongeren die selfies delen aan treinsporen, of bijvoorbeeld Karen Daemen toen ze haar nieuwe single voorstelde. Nu gaat het om politici, die toch zeker een voorbeeldfunctie hebben." CD&V AS/Niel-bij-As haalde de foto intussen offline. "Uit onze papieren folder kunnen we ze helaas niet meer verwijderen. Maar we willen niet dat iemand hier aanstoot aan neemt, dus haalden we ze intussen van Facebook", aldus Knoops.

