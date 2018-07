"Dit is een onterechte conclusie" 18 juli 2018

"Geen identiteit? Dat is een onterechte conclusie", zo reageert schepen van Lokale Economie Dirk Abbeloos (CD&V).

"Het stadsbestuur levert heel wat inspanningen om onze winkelkern te promoten", zegt schepen Abbeloos. "Verdeeldheid bij de handelaars heeft echter tot gevolg dat die inspanningen niet altijd het gewenste effect hebben. Het is overigens niet altijd de lokale overheid die maar moet organiseren. Initiatieven mogen ook van de handelaars zelf komen. Als stad zien we op dat vlak ook geen heil in een centrummanager. Wij doen zelf aan centrummanagement. Als handelsverenigingen hun plan trekken, hoeven we daar geen ambtenaar boven te zetten. Dit zou de handelaars overigens geld kosten en een bevraging leerde ons dat meer dan de helft dat niet ziet zitten." (DND)