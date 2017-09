"Dit is één keer in mijn leven"

VAN AVERMAET ZET PUNT ACHTER SEIZOEN ALS 'S WERELDS NUMMER 1

BART AUDOORE

08u42

Het is beslist: Greg Van Avermaet (32) zet een punt achter zijn seizoen. De reden? Simpel, het is op. Maar het hoeft ook niet meer, want de Oost-Vlaming eindigt zijn jaar in stijl: hij is eindwinnaar van de WorldTour én de nummer 1 op de World Ranking.