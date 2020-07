“Deze horrorverhalen tonen aan dat Vlaanderen niet voorbereid was” Sp.a reageert op onthutsend rapport over crisis in woonzorgcentra Jeroen Bossaert Isolde Van den Eynde

03 juli 2020

12u56 6 “Er zijn in onze rusthuizen veel mensen fysiek en mentaal gebroken door gebrek aan voorbereiding", dat stelt oppositiepartij Sp.a in een eerste reactie op het ijzingwekkende rapport van de Vlaamse Ombudsdienst over de coronacrisis in de woonzorgcentra.

Vlaams parlementslid Hannes Anaf, die in de coronacommissie zetelt namens de socialisten, heeft het rapport van 32 bladzijden doorgenomen en is naar eigen zeggen onder de indruk. “Ondervoeding. Dagenlang vastgebonden zijn in een rolstoel om anderen niet te kunnen besmetten, en 3 maanden alleen vast zitten in een kamer van 20 vierkante meter. Het personeel en de directies hebben werkelijk alles in het werk gesteld om de crisis in woonzorgcentra te bestrijden”, zegt hij. “Het uitblijven van snelle ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid op niveau van beschermingsmateriaal en bijkomend personeel heeft echter tot deze horrorverhalen geleid.”

Nooit meer

Volgens Anaf is het nu overduidelijk dat er meer geïnvesteerd moet worden in de sector. “De Vlaamse regering moet dringend investeren in een blijvende voorraad aan beschermend materiaal en in voldoende personeel om te voorkomen dat bewoners nooit meer zo onmenselijk behandeld worden”, aldus Anaf. “Er zijn in onze rusthuizen veel mensen gestorven aan corona, maar er zijn ook mensen fysiek en mentaal gebroken geweest omdat Vlaanderen niet voorbereid was. Dit nooit meer.”

