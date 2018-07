'Den Bokkestory' ruimt plaats voor apotheek en flats 20 juli 2018

02u27 0 Aan de Grote Steenweg in Oordegem wordt de legendarische dancing 'Den Bokkestory' gesloopt. Na tien jaar leegstand valt zo definitief het doek.

Den Bokkestory was sinds de jaren 70 één van de drukst bezochte discotheken uit de buurt, waar heel wat koppeltjes elkaar vonden. Na 1995 werd het gebouw verhuurd en kreeg de zaak verschillende andere namen. In 2002 keerde de naam 'Den Bokkestory' terug. Maar na klachten en drugsrazzia's werd de tent in 2008 opnieuw gesloten. Een laatste poging in datzelfde jaar om te heropenen onder de naam 'La Luna' eindigde eveneens met een flop, waarna de zaak verkocht werd.





"Op dat moment werden de eerste plannen voor de heraanleg van de N9 voorgesteld", vertelt apotheker Filip Asselmans. "Maar in de plannen stonden geen parkeerplaatsen en die hebben we wel nodig voor ons ouder cliënteel. Daarom besloten we om Den Bokkestory te kopen."





De plannen voor de Grote Steenweg werden intussen bijgestuurd, waardoor er toch nog enkele parkeerplaatsen langs de N9 bewaard bleven. Maar ook de plannen voor een nieuwe apotheek lagen er intussen al. "Momenteel zijn we toe aan de sloopwerken, maar tegen 2020 willen we werk maken van een nieuwe apotheek en acht flats." De apotheek is wegens de werken aan de N9 momenteel gehuisvest in de Speurtstraat. (KMJ)