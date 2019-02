“Brusselse politie slecht voorbereid op oudejaarsrellen”, aldus intern rapport Aline Cautreels Daimy Van den Eede

21 februari 2019

19u01

Bron: VTM NIEUWS 0

De politie van zone Brussel-West was niet goed voorbereid op de rellen van oudejaarsnacht in Sint-Jans-Molenbeek. Dat blijkt uit een verslag van de Algemene Inspectie van de politie waarover verschillende bronnen VTM NIEUWS hebben geïnformeerd. De politie had de risico’s te laag ingeschat en had daardoor vooraf ook geen versterking aangevraagd.

De politie van de zone Brussel-West, waartoe Molenbeek behoort, had in de nacht van oud op nieuw de handen vol met relschoppers, voornamelijk in de omgeving van het metrostation Zwarte Vijvers. Daar staken jongeren vuilnis en een auto in brand. De ramen van drie handelszaken moesten eraan geloven en een apotheek werd geplunderd.

Brandweer en politie werden met stenen bekogeld en vier politievoertuigen en twee brandweervoertuigen raakten daarbij beschadigd. Vier agenten raakten ook lichtgewond. Nadien werden nog drie wagens in brand gestoken in de Ribaucourtstraat. Twee woninggevels raakten daarbij ook beschadigd.

Politie wil niet reageren

In de eerste plaats probeerde de politie de orde te herstellen die nacht. Pas achteraf hebben agenten vijf daders kunnen identificeren aan de hand van het vele beeldmateriaal. De politiezone Brussel West wil niet reageren op de informatie van het rapport. Maar politievakbond VSOA is niet verbaasd over de bevindingen en pleit al langer voor éénheid van gezag binnen de politie.