"Brexitonderhandelingen in impasse": Britten nog altijd niet bereid te spreken over geld

12u54

Bron: ANP, Reuters 0 AFP EU-onderhandelaar Barnier (rechts) en de Britse onderhandelaar David Davis. De onderhandelingen over de financiële afwikkelingen van de brexit zitten in een complete impasse. De Britten hebben nog altijd niet willen zeggen welk bedrag ze bereid zijn te betalen. Dat zei EU-onderhandelaar Michel Barnier vanmiddag na afloop van de vijfde onderhandelingsronde.

Bij de onderhandelingen is deze week opnieuw bijna geen vooruitgang geboekt, zo toonde Barnier zich pessimistisch. Hij kan de EU-leiders dan ook niet aanbevelen om op de top van volgende week over een toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie te spreken.



Barnier zal de staatshoofden en regeringsleider inlichten dat er sinds de start van de gesprekken in juni niet "voldoende vooruitgang" is geboekt in de gesprekken over de boedelscheiding. Dat is voor de Europeanen een voorwaarde om de tweede onderhandelingsfase in te luiden, over de toekomstige relaties.



Vooral de financiële afrekening blijkt een struikelblok. De Britten hebben nog altijd niet bevestigd wat ze willen betalen. Barnier nam het woord "impasse" in de mond. "We zitten in de financiële kwestie in een impasse die bijzonder zorgwerkkend is, zowel voor duizenden projecten als voor de belastingbetalers", zei Barnier.



Wel hebben de Britten op sommige punten opheldering verschaft. Over de rechten van burgers en de grens tussen Ierland en Noord-Ierland zijn de partijen iets dichter tot elkaar gekomen. "Maar er is nog meer werk te doen."



Voldoende vooruitgang op die drie punten is een voorwaarde om over te gaan naar de tweede fase over de toekomstige relaties. Londen hoopte daar nog deze maand groen licht voor te krijgen, maar dat wordt op zijn vroegst in december.