"Beste auditie ooit": Jan (53) betovert de voltallige jury met pakkend eerbetoon aan overleden vader Sven Van Malderen

22u40 447 VTM Slechts één echte topper in de voorlaatste auditie-aflevering van 'The Voice': Jan Hulsmans, de 53-jarige leerkracht carrosserie die met 'Here today' de voltallige jury wist te betoveren. Door het gevoelige nummer van Paul McCartney op te dragen aan zijn overleden vader legde hij er bovendien nog een extra emotionele laag bovenop. Bart Peeters was heel diep aangedaan door deze "complete muzikant", Alex Callier sprak zelfs van de "beste auditie ooit". Opmerkelijk: de Hooverphonic-frontman drukte slechts voor twee kandidaten af, maar allebei zitten ze wel in zijn team.

VTM Lisa Okoh.

Lisa Okoh - Seven Nations Army (The White Stripes)

De 18-jarige jongedame bracht een geheel eigen versie van 'Seven Nations Army', een keuze die absoluut in de smaak viel. Bart noemde zich nu al fan, maar Natalia was de enige die afdrukte. "Een heel toffe stijl", vond de zangeres. "Het was van in het begin gedurfd en het klonk vernieuwend. Het ging je heel goed af." Koen liet de kans dan weer aan zich voorbijgaan omdat hij zichzelf niet zo sterk acht in dit genre.

VTM Marijke en Marianne Boeykens.

Marijke en Marianne Boeykens - Old Woman (K's Choice)

De tweeling maakte absoluut geen goede beurt, af en toe klonk het zelfs ronduit vals. De commentaar van Alex klonk dan ook vernietigend. "Ik ben een absolute voorstander van mooi ernaast zingen. Maar als ik mijn gezicht in zo'n ambetante plooi moet trekken, is het niet geslaagd." Bart meende dan weer de oplossing voor het vocale probleem gevonden te hebben. "In de jaren tachtig was vals zingen gewoon de mode. Als jullie daar opnieuw een rage van weten te maken, hebben jullie pardoes een gigantische hit."

VTM Marcia Pareyn.

Marcia Pareyn (Human - Rag'n'Bone Man)

De 27-jarige muzieklerares uit Mol heeft haar deelname te danken aan haar studenten uit de sportklas. Zij hadden haar ingeschreven, een stap die ze anders uit eigen beweging nooit gezet zou hebben. Haar charmante optreden met gitaar bleek echter meteen een schot in de roos. "Ik voelde dat ik moest draaien, want ik wist dat het dan nog veel mooier zou worden. Je bloeide helemaal open", oordeelde Bart. Fraaie woorden die volstonden om haar weg te plukken voor de neus van Koen.

VTM Merel Velle.

Merel Velle - Age (Lianne La Havas)

Ja, ze is onzeker en broos. En ja, op dat grote podium speelden de zenuwen haar flink parten. Maar dat ticket voor de battles heeft ze dankzij Bart toch maar mooi beet. "Ik ben een heel grote fan van Lianne La Havas. Dat je bij zo'n moeilijk nummer toch overeind bleef, charmeerde me", luidde zijn oordeel. Alex toonde zich een pak strenger. "Ik was helemaal niet overtuigd. Dat klinkt misschien hard, maar ik hoorde je echt moeite doen. Dit was volgens mij iets te hoog gegrepen."

VTM Eef Van Acker.

Eef Van Acker - Upside down (Paloma Faith)

"Ik ga die zaal doen ontploffen", waarschuwde de 38-jarige zangleerkracht op voorhand. Maar helaas: ondanks een vlekkeloze prestatie bleven alle stoelen roerloos staan. "Technisch was het juist gezongen, maar ik miste persoonlijkheid", drukte Alex zijn twijfel uit. Ook Natalia en Koen "voelden het niet echt". Voor de gepassioneerde thaiboksster was het een klap die hard aankwam. "Ik heb van zingen de voornaamste prioriteit in mijn leven gemaakt. Dan is dit toch wel even bekomen", klonk het teleurgesteld.

VTM Mike Wolfs.

Mike Wolfs - (Dancing on my own - versie Calum Scott)

Een antiquair die 'efkes' een liedje komt zingen: Koen kon de straffe prestatie van Mike niet treffender verwoorden. En dan nog zijn eerste podiumervaring ooit? Niemand in de jury die dat kon geloven. "Je hebt een waanzinnig timbre waar je mensen echt tot in het diepst van hun ziel mee kan raken. Ik denk dat je nog versteld zal staan van jezelf", oordeelde de Clouseau-zanger. Alex was de enige die niet draaide omdat hij het "te knuffelrockachtig" vond.

VTM Jessica Fernandes Amorim.

Jessica Fernandes Amorim - Man Down (Rihanna)

De 19-jarige Portugese maakte één ding bijzonder duidelijk: Rihanna is haar grote idool. Met 'Man Down' wist ze precies de helft van de juryleden te overtuigen. De 'cool', de 'flow', de gezelligheid die kwam binnenwaaien,... Het zat allemaal meer dan snor. Restte nog de vraag wie ze zou kiezen als coach. Bart probeerde de truc met de puppyoogjes, maar incasseerde snel een rechtse directe van Natalia. "Je mag je daar niet door laten vangen: hij doet dat elke keer en dan maakt hij het toch niet waar." Ouch, die zat...

VTM Tineke Huysseune.

Tineke Huysseune - Englishman in New York (Sting)

Vorig jaar moest de 22-jarige studente nog afdruipen met haar ukelele, nu wist ze toch alvast Koen te overtuigen van haar talent. "Als 'Englishman in New York' gaan we wel nog wat werk hebben aan je Engels, maar ik vind niet dat dit een makkelijk nummer is om zomaar even te brengen", klonk het uit zijn mond. Ook Bart had wel zin om te drukken, helaas had hij al enkele vergelijkbare zangeressen in zijn team zitten.

VTM Idriss Ly.

Idriss Ly - What you won't do for love (Bobby Caldwell)

"Het was fantastisch. Ja, amai." De eerste man die Natalia zo stil krijgt, die moet wel iets in zijn mars hebben. Alex noemde hem een aanwinst en Bart houdt zich al klaar om hem later in de wedstrijd te stelen. Complimenten genoeg, zou u denken. Maar Idriss, die vond toch vooral dat hij nog niet het beste van zich laten horen had. Dat belooft... Komt dat kopje u trouwens bekend voor? Dat kan, want hij duikt geregeld op als figurant in 'De Buurtpolitie'.

VTM Jente Van den Berge.

Jente Van den Berge - Riptide (Vance Joy)

De student toegepaste psychologie hoopte vooraf dat Koen zou afdrukken, maar dat gebeurde niet. Gelukkig was er nog Alex, die tot zijn eigen stomme verbazing Jente in de schoot geworpen kreeg. "Ik ben verwonderd dat ik de enige ben die draaide. Ik hoorde hier iets fantastisch, je was een verhaal aan het vertellen." Bart vond wel nog een puntje van kritiek. "Ik miste opbouw. Je begon en er kwam iets geweldigs binnen, maar de verrassing tijdens het parcours ontbrak."

VTM Hadassa Reis.

Hadassa Reis - Where do broken hearts go (Whitney Houston)

Voor de 'fulltime mama' uit Antwerpen werd het een snelle aftocht. Haar poging om Whitney Houston te coveren, bleek toch iets te hoog gegrepen. "Ik ken dit nummer heel goed en er lag te weinig gevoel in voor mij", vond Natalia. "Als je dit nummer brengt, moet het er boenk op zijn", voegde Koen toe. Toen Bart aan de Braziliaanse vrouw vroeg om een stukje in het Portugees te zingen, had ze plots wel zijn hart gestolen.

VTM Jan Hulsmans.

Jan Hulsmans - Here today (Paul McCartney)

De 53-jarige leerkracht carrosserie verraste met een gewaagde nummerkeuze. Paul McCartney had 'Here Today' geschreven met een heel bijzondere reden, namelijk postuum de band met John Lennon herstellen. Uiterst gevoelige materie met andere woorden, maar als een volleerde koorddanser ontweek Jan alle valkuilen. Meer nog: hij maakte er 'zijn' liedje van, als ultiem eerbetoon aan zijn overleden vader. Een staande ovatie van het publiek kon niet uitblijven. "Je heb iets heel hoogs gegrepen en het was in supergoeie handen. Je hebt me volledig", drukte Bart zijn bewondering uit. "Ik hoor te veel mensen in 'The Voice' die bijna zo perfect zingen als een computer, maar ze missen muzikaliteit", voegde Alex toe. "Bij het eerste akkoord hoorde ik het al meteen en dan kwam je binnen met je stem. Een fantastisch timbre. Als je ons met zo'n nummer alle twee meteen laat draaien, moet het echt wel goed zijn." Koen en Natalia volgden helemaal op het eind nog, meteen goed voor de enige vierklapper van de avond.