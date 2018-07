"Ben brave mens, maar alcohol is het probleem" MAN DIE SCHOOLFEEST OP STELTEN ZET, RISKEERT JAAR CEL NELE DOOMS

19 juli 2018

02u29 0 Olivier V. uit Dendermonde, de man die in mei het schoolfeest in De Oogappel in Appels op stelten zette, riskeert één jaar cel. Tien agenten waren nodig om de dronken amokmaker te overmeesteren. "Ik ben nochtans een brave mens, maar alcohol is het probleem."

Een flinke domper op de feestvreugde was het, toen Olivier V. helemaal door het lint ging tijdens het jaarlijkse schoolfeest van vrije basisschool De Oogappel. "Hij was erg dronken en zocht moeilijkheden", schetste openbaar aanklager Sarah Demeyer de situatie. "Personeelsleden van de school haalden er enkele ouders bij - agenten die geen dienst hadden. Zij leidden de man weg van het schoolterrein, maar dan liep het helemaal fout. De agressie die hij toonde, valt echt niet te tolereren. Daarom werd hij ook aangehouden en zit hij nog altijd in de cel."





Er waren uiteindelijk twee extra interventieploegen van de politie nodig om V. te overmeesteren. Liefst tien agenten moesten het bekopen. Zij kregen klappen en schoppen, en moesten beledigingen en bedreigingen slikken. "Zelfs in de combi bleef hij tekeergaan", aldus de advocaat van één van de agenten. "Mijn cliënt - jaren in het vak - heeft dit nog nooit meegemaakt. V. spuwde continu in het rond en één van de agenten hield er zelfs een schouder uit de kom aan over."





Medicatie stopgezet

In de aanloop naar het schoolfeest was V., die met een alcoholverslaving kampt en agressief wordt van drank, gestopt met het nemen van antabuse. Dat is een ontwenningsmiddel dat gebruikt wordt bij de behandeling van alcoholisme, en dat de patiënt vervelende nevenverschijnselen bezorgt wanneer hij dan toch drinkt. Waarom hij het middel met opzet niet meer nam: dat wilde de rechter weten. "Het was goed weer en ik wilde nog eens drinken", was het korte antwoord.





Toch probeerde V. de rechter er ook van te overtuigen dat hij het allemaal zo niet bedoeld had. "Ik ben een brave mens, maar de alcohol moet eruit", klonk het. "Ik weet dat ik in de fout ben gegaan. Ik zit nu in de cel, maar daar hoor ik echt niet thuis. En ook mijn vrouw en kinderen worden nu gestraft. Ik heb een zware les geleerd. Als ik vrijkom, wacht me meteen een flesje water en antabuse."





Signaal geven

De openbaar aanklager vorderde één jaar effectief. "Als signaal dat dergelijk gedrag echt niet te tolereren valt." V.'s advocaat vroeg de rechter om zijn cliënt een deel van die celstraf met uitstel - onder strikte voorwaarden - te geven. "Zo kan hij terug naar zijn gezin en job. Hij is een goede werkkracht. Hij laat zich ook al een jaar behandelen door zijn huisarts en dat moet hij verder kunnen zetten." Vonnis op 27 juli.