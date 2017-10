"Angelina Jolie heeft nieuwe liefde gevonden: Elon Musk" 08u35

Volgens geruchten is er een nieuwe liefde in het leven van Angelina Jolie. De ex van Brad Pitt zou gevallen zijn voor de charmes van de steenrijke Elon Musk. De Amerikaanse blogger Janet Charlton is er zeker van dat de twee meer dan vrienden zijn. De actrice en de oprichter van Tesla zouden samen een romantisch weekend in Las Vegas doorgebracht hebben.



Jolie en Musk kennen elkaar al jaren. De twee hebben samengewerkt aan verschillende humanitaire projecten. Het koppel zou voorlopig wel heel voorzichtig zijn en kwam niet samen aan in Vegas. "Ze willen het nog even geheim houden", schrijft de blogger.



Musk had eerder een korte relatie met Amber Heard, de ex van Johnny Depp.

