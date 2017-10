"Amerika bewandelt een duister pad": Biden haalt voor het eerst uit naar Trump YV

19u57

Bron: The Guardian 1 REUTERS Biden met zijn vrouw Jill en ex-president Barack Obama. "President Obama en ik hebben ons lang stilgehouden", aldus Joe Biden, de voormalige vicepresident van de VS. In een speech voor een denktank uit hij voor het eerst openlijk kritiek op president Donald Trump.

Normaal gezien geven Amerikaanse presidenten en vicepresidenten geen kritiek op hun opvolgers. Maar Joe Biden kon zich tijdens zijn toespraak voor het Center for Strategic and International Studies niet inhouden om dat toch te doen.



Biden, die zich volgens sommigen kandidaat zou stellen voor de presidentsverkiezingen van 2020, stelt dat Amerika een "duister pad" bewandelt en neemt vooral het buitenlands beleid van Trump op de korrel.

Waarschuwing

"Tussen de problemen waar deze regering mee kampt op het gebied van buitenlandse betrekkingen zitten ideologische incoherentie, slechte communicatie en dwalende beslissingen", vindt Biden. Daarbij bekritiseert hij Trump voor het opblazen van de nucleaire deal met Iran en de terugtrekking uit het Trans-Pacific Partnership (het handelsakkoord tussen de VS en enkele Aziatische landen).



Biden waarschuwt ook voor de gevaren van populisme en nationalisme elders in de wereld. "Het is een manier waarmee charlatans hun macht kunnen versterken", zegt hij. "En zo kunnen ze de mechanismen uithollen, die internationaal zijn vastgelegd, om de wereld niet te destabiliseren."