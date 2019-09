“Al 2 dagen niemand van Thomas Cook meer gezien of gehoord” Sven Ponsaerts

23 september 2019

Sylvie Cools (55) uit Oostende moet vanavond na een schitterende week met haar vriend en diens moeder uit Egypte terugkeren. “Voorlopig is alles nog zoals voorzien. Dat betekent om 12 uur onze kamer van het Sunrise Holidays Resort verlaten, en 15.40 uur opgepikt worden om naar de luchthaven te rijden”, vertelt de West-Vlaamse vanop het zonovergoten strand van de toeristische badplaats Hurghada. “Van Thomas Cook hebben we al twee dagen geen reisbegeleider in ons hotel meer gezien, maar de mensen van Skyscanner (een online touroperator die als tussenpersoon fungeert, red.) zijn komen verzekeren dat onze vlucht om 19.15 uur zal vertrekken. Al volgt er om 13 uur nog wel een update. Afwachten dus, maar panikeren doen we nog niet.”