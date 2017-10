"Aandachtzoekend en egoïstisch lawaai": Melania slaat terug nadat eerste vrouw Donald Trump zich échte first lady noemt Koen Van De Sype

23u01

Bron: abc News, Washington Post, CNN 0 ap Ivana (links) en Melania Trump. Het zit er bovenarms op tussen de Amerikaanse first lady Melania Trump en de eerste vrouw van de president, Ivana. Die laatste liet zich vanmorgen in een interview ontvallen dat zij de enige echte first lady was en daar kon de huidige - derde - vrouw van Donald Trump niet om lachen.

Aanleiding van de hetze is het nieuwe boek van Ivana - Raising Trump - waarin ze vertelt over de opvoeding van de drie oudste kinderen van de president: Donald Jr., Ivanka en Eric. Om het te promoten gaf ze vanmorgen een interview aan de populaire ochtendshow 'Good Morning America' en daarin ging het op zeker moment ook over Melania, die een ferme veeg uit de pan kreeg.

Ivana beweerde immers dat ze een directe lijn heeft naar het Witte Huis en haar ex-man, maar dat ze die niet gebruikt om de huidige mevrouw Trump niet het verkeerde idee te geven. "Ik bel hem daar liever niet, want Melania is daar", klonk het. "Ik wil geen jaloezie opwekken of iets dergelijks. Want ik ben eigenlijk de eerste vrouw van Donald Trump. Oké? Ik ben de first lady."



Valse sympathie

Gevolgd door nog wat valse sympathie voor Melania: "Ik denk dat het vreselijk is voor haar daar in Washington." Waarmee ze nog vriendelijk was, want ze noemde de tweede vrouw van Trump - Marla Maples, de moeder van Tifany Trump - zelfs botweg "een showgirl". (lees hieronder verder)

afp Ivana en Donald in 1989.

afp

Melania besloot het niet te laten passeren en gebruikte de beproefde tactiek van haar echtgenoot: ze reageerde met de voeten vooruit, bij monde van haar woordvoerster Stephanie Grisham. "Mevrouw Trump heeft van het Witte Huis een echte thuis gemaakt voor Barron en de president", schreef die in een officiële mededeling. "Ze woont heel graag in Washington en voelt zich vereerd met haar rol als first lady van de Verenigde Staten. Ze wil haar titel en haar functie gebruiken om kinderen te helpen, niet om boeken te verkopen. Deze opmerking van een voormalige vrouw raakt kant nog wal. Het is jammer genoeg alleen aandachtzoekend en egoïstisch lawaai." Einde mededeling.



Uitzonderlijk

Het is uitzonderlijk dat Melania zo uit de hoek komt. Tot nu toe hield ze zich altijd boven het gewoel en reageerde ze niet als er negatieve commentaar haar richting uitkwam. Morgen - als het boek van Ivana wordt voorgesteld - reist ze naar West Virginia, waar ze kinderen zal ontmoeten die het slachtoffer zijn van de drugscrisis daar. Eerder zei ze al dat ze een "dikke huid" heeft en zich niets aantrekt van kritiek, maar de commentaar van Ivana moet blijkbaar toch een gevoelige snaar geraakt hebben. (lees hieronder verder)

EPA

AP

Donald Trump trouwde in 1977 met Ivana. Het huwelijk duurde tot 1992 en de vrouw die Trumps tweede echtgenote zou worden, zou aan de basis gelegen hebben van de breuk. Amper een jaar later hertrouwde Donald al met Marla Maples. Dat huwelijk duurde zes jaar. Sinds 2005 is Trump getrouwd met Melania en met haar heeft hij nog een zoon, Barron.