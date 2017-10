'A very happy meal': Manager McDonald's-filiaal verkoopt burgers, frietjes én cocaïne Politie klist dealer met 'Operation Off the Menu' ADN

Een nachtmanager van een New Yorkse McDonald's die 24/24 open is, is gearresteerd nadat hij bij zijn nachtelijke nevenactiviteiten voor bijna 11.000 dollar aan cocaïne verkocht... aan een undercoveragent.

De politie had de man al even in het vizier en verdacht hem van een illegaal drugshandeltje in een filiaal van de bekende fastfoodketen in The Bronx. Drie maanden lang ging een agent undercover in het kader van een onderzoek dat de klinkende naam 'Operation Off the Menu' kreeg.

Uit het onderzoek blijkt dat de man, die al zeker acht jaar nachtmanager was van de McDonald's-vestiging, zijn positie misbruikte als dekmantel voor zijn cocaïnehandel. Terwijl restaurantklanten tijdens de nachtshift normaal enkel zouden mogen bestellen aan de drive-through, gaf de man zijn drugsklanten een voorkeursbehandeling. Zij mochten binnen in het restaurant en konden samen met hun burger ook hun coke kopen.

Uit een persbericht van de Office of the Special Narcotics Prosecutor for the City of New York blijkt dat F. Guerrero maar liefst acht keer cocaïne aan een undercoveragent verkocht, in totaal goed voor 10.900 dollar. Hij verstopte telkens de cocaïne in een koekjeszak, die op zijn beurt verstopt werd in een grotere bestelling met twee cheeseburgers, frietjes en wat frisdrank.

Het werden steeds grotere hoeveelheden. Tijdens de laatste en grootste transactie op 22 september verkocht de McDonald's-manager zo maar even 100 gram cocaïne en een kleine hoeveelheid crack cocaïne voor 6.520 dollar. Guererro toverde de drugs uit een zeeppomp.

Woensdag sloeg de politie de 'McDonald's-dealer' in de boeien. Bij een huiszoeking vonden ze nog eens 200 gram cocaïne en 5.300 dollar cashgeld verstopt in een kast in een speelkamer van een kind.