Zomerterras BarCour vanaf zaterdag terug open: “We maken een wereldreis met onze tapas”

“We zijn met BarCour gestart om extra inkomsten te genereren in de moeilijke coronaperiode”, schetst Nicolas. “Door het succes maken we er een vaste waarde van in de zomer. Het is een mooie financiële ondersteuning van onze werking. De nieuwe partner is Extremis. Dat Belgische bedrijf blinkt uit in de creatie van eigenwijs meubilair. Check zeker onze Extremis corner.” Op het zomerterras is het gezellig vertoeven onder de parasols die bestand zijn tegen zon en regen. “We maken een wereldreis op het bord met Mexicaanse tapas zoals nachos en taco’s, LA Street Food Burgers en Griekse souvlaki’s by Barbouni, een Grieks en mediterraans restaurant in Nieuwpoort. Ook de warme tapasplank is een aanrader. Op de drankkaart pakken we uit met een mix aan streekbieren en cocktails.”