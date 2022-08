Zomerse waterpret in Nieuwpoorts zwembad

Aqua Niepo staat voor twee namiddagen vol waterpret. Van 13 tot 17 uur kan je in het stedelijke zwembad lopen over het water of een kracht- en klimparcours afleggen. Zelfs op de ligweide staan er waterattracties zoals een hinderbaan, surfsimulator en springkussens. Een ticket in voorverkoop kost vijf euro en de dag zelf zes euro. Beurtenkaarten, abonnementen en groepstarieven zijn tijdens het evenement niet van toepassing. Bestellen kan online via www.nieuwpoort.be/aqua.niepo of ga langs bij het zwembad of de toeristische dienst.