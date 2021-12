Zeldzame meeuw lokt massa vogelspotters richting staketsel van Nieuwpoort

Diksmuide, Alveringem Juwelier Stefaan Depuydt verlaat na 43 jaar Diksmuide: “Nee, ik ga nog niet op pensioen”

Juwelier Stefaan Depuydt (63) is al vier decennia lang een vaste waarde op de Grote Markt in Diksmuide. Binnenkort organiseert hij echter een uitverkoop want hij verlaat de boterstad om een nieuw project te starten in het kleine Alveringemse Hoogstade. “Ik laat mijn klanten niet in de kou”, verzekert Stefaan die zijn plannen uit de doeken doet.

17:01